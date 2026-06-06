Újabb amerikai engedélyt kapott a Mol, közeledhet a NIS-felvásárlás lezárása

A Mol szombaton közölte, hogy az amerikai pénzügyminisztérium újabb engedélyt adott a szerb NIS többségi részesedésének megszerzéséről szóló tárgyalások folytatására. A felek szerint az egyeztetések jelentősen előrehaladtak, a hosszabbítás pedig lehetővé teheti a tranzakció végleges dokumentációjának lezárását.

Újabb engedélyhosszabbítást kapott a Mol az amerikai hatóságoktól a szerb olajipari vállalat, a NIS többségi részesedésének megszerzésére irányuló tárgyalások folytatásához, jelentette be a társaság a Budapesti Értéktőzsde honlapján.

A közlemény szerint a Mol hivatalos jóváhagyást kapott az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Eszközöket Ellenőrző Hivatalától (OFAC), amely lehetővé teszi, hogy 2026. június 16-ig folytassa az egyeztetéseket a Naftna Industrija Srbije (NIS) többségi tulajdonrészének megvásárlásáról.

A társaság emlékeztetett arra, hogy az OFAC május 22-én már egyszer meghosszabbította a tárgyalási határidőt. A mostani közlés szerint az elmúlt hetekben jelentős előrelépés történt, és a felek a tranzakciós dokumentáció véglegesítésének szakaszába érkeztek.

A NIS megszerzése a Mol történetének egyik legjelentősebb külföldi akvizíciója lehet. A magyar olaj- és gázipari vállalat még januárban írt alá kötelező érvényű megállapodást az orosz Gazprom Nyefttel és a Gazprommal a szerb társaságban meglévő együttes, mintegy 56 százalékos részesedés megvásárlásáról.

Az ügylet hátterében az áll, hogy az Egyesült Államok szankciókat vezetett be a NIS ellen az orosz tulajdonosi háttér miatt. Washington azt várja el, hogy az orosz tulajdonosok kiszálljanak a vállalatból, amely Szerbia egyetlen olajfinomítóját működteti, és meghatározó szerepet játszik az ország üzemanyag-ellátásában.

A NIS stratégiai jelentőségét jól mutatja, hogy a pancsovai finomító Szerbia energiaellátásának kulcseleme, miközben a vállalat a régió egyik legfontosabb üzemanyag-forgalmazója is. Az esetleges szankciók nemcsak a szerb energiabiztonságot, hanem a térség ellátási láncait is érzékenyen érinthetnék.

A tárgyalások az elmúlt hónapokban többször is határidőhöz érkeztek. Az OFAC először május 22-ig, majd június 6-ig adott időt a feleknek a megállapodás véglegesítésére. A mostani hosszabbítás június 16-ig biztosít mozgásteret a tranzakció lezárásához.

A folyamatot bonyolította, hogy időközben más érdeklődők is megjelentek a NIS körül. Májusban egy szerb befektetői csoport 2 milliárd eurós ajánlatot tett az orosz tulajdonrészre, azonban a Gazprom Nyeft többször jelezte, hogy aktív tárgyalásokat kizárólag a Mollal folytat.

A mostani bejelentés arra utal, hogy a felek közelebb kerültek a megállapodáshoz. A Mol szerint az újabb OFAC-engedély már nem a tárgyalások újranyitását, hanem a végleges tranzakciós dokumentumok lezárását szolgálja, ami növeli annak esélyét, hogy a hónap közepéig megszülessen az egyik legjelentősebb közép-európai energetikai felvásárlás.

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