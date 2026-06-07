Döntöttek az olajhatalmak a kitermelésről

Az OPEC+ vasárnap immár a negyedik egymást követő hónapban emelte meg kitermelési célszámait, miközben az amerikai–iráni háború továbbra is megakadályoz több tagállamot a kitermelés tényleges növelésében, mivel a Hormuzi-szoros lezárása a valaha tapasztalt legsúlyosabb globális kínálati válságot idézte elő.

A hét központi tagállam – Szaúd-Arábia, Irak, Kuvait, Algéria, Kazahsztán, Oroszország és Omán –

júliustól napi 188 ezer hordóval növeli kitermelési kvótáit, ami megegyezik a júniusi emelés mértékével.

A korábbi, áprilisi és májusi napi 206 ezer hordós ütemet azért korrigálták lefelé, mert az Egyesült Arab Emírségek csaknem hatvan év tagság után kilépett az OPEC-ből.

A kvótaemelések a gyakorlatban alig érezhetők, mivel a szervezet tényleges termelése a perzsa-öbölbeli tagországok exportkiesése miatt áprilisban napi 33,19 millió hordóra zuhant a februári 42,77 millió hordóról. A Hormuzi-szoros zárlata miatt a legfontosabb termelők, köztük Szaúd-Arábia, február vége óta képtelenek maradéktalanul kiszolgálni vásárlóikat.

A hét ország a 2023-ban elfogadott, napi 1,65 millió hordós termeléscsökkentés fokozatos kivezetésén dolgozik. Júliustól – az Egyesült Arab Emírségek kilépését is figyelembe véve – még mintegy napi 567 ezer hordónyi korábban zárolt kapacitás vár visszaállításra. Ha a havi 188 ezer hordós ütem megmarad, a korábbi termeléskorlátozás szeptemberre teljesen megszűnhet.

Az olajárak pénteken hordónként 93 dollár közelébe estek, miután a kereskedők egyre kevésbé tartották valószínűnek az amerikai–iráni konfliktus újbóli kiéleződését. A háború kitörése előtt a jegyzések 72 dollár körül mozogtak. Jorge Leon, a Rystad elemzője és volt OPEC-tisztviselő szerint az OPEC+ termelésnövelésének addig nincs valódi jelentősége, amíg a Hormuzi-szoros zárva marad, annak megnyitásakor viszont a piac rendkívül gyorsan válthat át a hiánytól való félelemből a túlkínálat miatti aggodalomba.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ