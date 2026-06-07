Elárulta a gyógyszeróriás vezére: az AI már most drasztikusan felpörgeti a gyógyszerkutatást

Soriot a CNBC csatornának adott interjújában kifejtette, hogy

a technológia legfőbb értéke az iparágban a termelékenység növelése.

A mesterséges intelligencia segítségével nemcsak új hatóanyag-támadáspontokat lehet azonosítani, hanem a molekulatervezést is optimalizálni lehet, például a lehetséges mellékhatások korai kiszűrésével.

A vállalat a Tempus AI céggel együttműködve olyan eszközt fejlesztett ki, amely a klinikai és laboratóriumi adatok együttes elemzésével képes előrejelezni a III. fázisú klinikai vizsgálatok sikerének valószínűségét. Ez azért különösen értékes, mert egyetlen ilyen vizsgálat költsége a

300 és 500 millió dollár közötti összeget is elérheti, így a sikerességi ráta javítása hatalmas megtakarítást jelenthet.

Soriot nyilatkozata abban az időszakban hangzott el, amikor a befektetők egyre gyakrabban kérdőjelezik meg a technológiába fektetett hatalmas összegek megtérülését az egészségügyben. Az AstraZeneca vezetője szerint náluk a fejlesztések már túlléptek az ígéretek szintjén, és a gyógyszerkutatás számos területén gyakorlati alkalmazásra találtak.

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