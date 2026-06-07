Figyelmeztet a sztárközgazdász: nagy bukta is kinézhet a SpaceX befektetőinek

Damodaran a nemrégiben nyilvánosságra hozott kibocsátási tájékoztatót elemezve hangsúlyozta, hogy inkább befektetőként, mintsem kereskedőként gondolkodik, így számára a fundamentális értékelés sokkal fontosabb a piaci lendületnél. Ugyanakkor elismerte, hogy a közel 1,8 ezermilliárd dolláros tőzsdei bevezetési ár önmagában nem megalapozatlan, hiszen a SpaceX-et magánvállalatként néhány hónapja még 1,2 ezermilliárd dollárra értékelték.

A professzor a SpaceX három fő üzletágát, azaz az űrtevékenységet – a rakétákat és az indításokat –, a Starlink műholdas internetszolgáltatást, valamint az xAI mesterségesintelligencia-részleget vizsgálta. Megállapítása szerint 2025-ben egyértelműen a Starlink volt a társaság húzóereje mind a bevételek, mind a jövedelmezőség tekintetében.

Damodaran szerint

a legnagyobb kérdőjelet a mesterségesintelligencia-üzletág jelenti.

Bár ebben a szegmensben rejlik a legnagyobb növekedési potenciál, egyben ez áll a leggyengébb lábakon, hiszen a három terület közül ezt jellemzi a legalacsonyabb bruttó marzs. Ráadásul ez a mutató 2025-ben tovább romlott a nagy nyelvi modellek közötti éles verseny és az AI-termékek növekvő előállítási költségei miatt, miközben ez az üzletág igényli a legnagyobb beruházásokat is.

Damodaran úgy fogalmazott, hogy a SpaceX megvásárlása a jelenlegi áron komoly fogadás az AI-ra és Elon Muskra. Emlékeztetett arra is, hogy a Musk által vezetett vállalatokhoz elkerülhetetlenül hozzátartoznak a hatalmas zavaró tényezők.

Jó és rossz dolgok záporoznak az emberre szédítő sebességgel. Aki a SpaceX-be fektet, nem panaszkodhat emiatt, ez egy csomag

– nyilatkozta a szakember a CNBC-nek.

A professzor ugyanakkor nem zárja ki, hogy a piac idővel korrigálja a papírok árfolyamát. Történelmi példaként említette a Facebookot, amelynek árfolyama néhány hónappal a tőzsdei bevezetés után a kibocsátási ár felére esett, valamint az Ubert, amely a debütálását követő egy éven belül piaci értének több mint felét elveszítette.

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