Így szállhatnak be Elon Musk űrcégébe a kisbefektetők

A SpaceX a kibocsátásra kerülő részvények akár
30 százalékát, mintegy 22,5 milliárd dollár értékben a lakossági befektetők számára tartja fenn.
Ez rendkívül szokatlan lépés egy ekkora volumenű elsődleges nyilvános kibocsátás (IPO) esetében, amelyet általában az intézményi befektetők uralnak. A papírok SPCX ticker alatt forognak majd, és az Egyesült Államokban többek között a Fidelity, a Robinhood, a SoFi, az E*Trade és a Charles Schwab ügyfelei jegyezhetnek belőlük. A Fidelity kifejezetten a SpaceX tőzsdére lépésére időzítve csökkentette a minimális számlaegyenleg-követelményét 500 ezer dollárról mindössze 2000 dollárra.
A lehetőség a nemzetközi befektetők számára is nyitott, bár az egyes országokban eltérőek a jogosultsági feltételek és a szabályozási korlátok. Az Európai Gazdasági Térség több tagállamában, például Németországban, Franciaországban, Spanyolországban és Hollandiában a helyi tájékoztató – azaz a prospektus – jóváhagyása után válnak elérhetővé a részvények. Összesen mintegy harminc ország, köztük Argentína és az Egyesült Arab Emírségek befektetői vehetnek részt a jegyzésben.
Azok a befektetők, akik nem jutnak részvényhez a jegyzés során, a pénteki tőzsdei kereskedés megindulásával a másodlagos piacon is vásárolhatnak belőlük. Igaz, a felkapott IPO-k esetében a papírok ára az első kereskedési napon jellemzően meredeken emelkedik a kibocsátási érték fölé. A Nasdaq 100 index gyorsított eljárás keretében veszi fel a SpaceX-et, így az indexkövető alapokba fektetők közvetve is részesedhetnek a vállalat teljesítményéből.
A kockázatok ugyanakkor jelentősek.
A hozzávetőleg 110-szeres árbevétel-arányos mutató (P/S ráta) évekre előre beárazza a dinamikus növekedést, ami minimális hibalehetőséget enged meg.
Maga a SpaceX is jelezte a kibocsátási tájékoztatójában, hogy belátható időn belül nem számít nyereségességre. Emiatt az S&P 500 indexbe történő bekerülés sem valószínű a közeljövőben, mivel az index szigorú jövedelmezőségi követelményeket támaszt. További nyomást gyakorolhat az árfolyamra, hogy az Anthropic és más nagy mesterségesintelligencia-fejlesztő cégek is tőzsdére lépni terveznek, miközben a korai befektetők és az alkalmazottak részvényeire vonatkozó értékesítési tilalom (lock-up periódus) is fokozatosan lejár.
A brókercégek arra is figyelmeztették az ügyfeleiket, hogy aki a kibocsátási áron jegyzett részvényeit a kereskedés megindulását követő két-négy héten belül értékesíti, azt a jövőben kizárhatják az újabb IPO-kban való részvételből.
Forrás: Reuters
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