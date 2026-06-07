Kármán András miniszter elárulta, mire készül a kormány a jövő héten

Kármán András elárulta, milyen feladatok várnak rá és a kormányra az előttünk álló héten.

"Parlamenti felszólalás, kormányülés, EU-s források, magas rangú delegációk, a képviselői fizetések csökkentése" - sorolta egy Facebook-bejegyzésben Kármán András pénzügyminiszter a héten zajló kormányzati munka legfontosabb pontjait.

A miniszter elárulta azt is, az előttünk álló héten milyen feladatok várnak rá és a kormányzati munkatársaikra:

folyamatosan azon dolgozunk, hogy feltárjuk valójában milyen helyzetben hagyta az előző kormány a költségvetést, megtörténhessen a pontos felülvizsgálat, kétszer ülésezik a Parlament, az uniós források hazahozatalának a technikai részletei tisztázódnak, a hét végén pedig Luxemburgba utazom a soron következő ECOFIN-ülésre.

Címlapkép forrása: EU

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