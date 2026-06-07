Kétségbeesett lépésre készül az olajkartell

Az OPEC+ a vasárnapi ülésén várhatóan már a negyedik egymást követő hónapban növeli az olajkitermelési kvótáit, annak ellenére, hogy az amerikai–iráni fegyveres konfliktus történelmi méretű ellátási válságot idézett elő, és jelentősen visszavetette a szervezet tényleges kibocsátását – számolt be a Reuters.

Az Egyesült Államok és Irán közötti háború miatt megbénult a Hormuzi-szoroson áthaladó olajszállítás, ami a világ eddigi legsúlyosabb ellátási krízisét vonta maga után. A legfontosabb OPEC+-tagállamok, köztük Szaúd-Arábia, február vége óta nem tudják maradéktalanul kiszolgálni a megrendelőiket.

A válságot tovább mélyítette, hogy az Egyesült Arab Emírségek közel hatvan évnyi tagság után kilépett a Kőolaj-exportáló Országok Szervezetéből (OPEC).

Jóllehet a szövetség hét meghatározó tagállama – az OPEC-országok egy része, valamint a velük szövetséges külső termelők, például Oroszország – április és június között összesen napi csaknem 600 ezer hordóval növelte a kitermelési kvótákat,

a csoport tényleges teljesítménye a valóságban meredeken visszaesett az öböl menti országok exportkiesése miatt.

Az OPEC adatai szerint míg februárban a napi átlagos kitermelés még 42,77 millió hordót tett ki, ez áprilisra 33,19 millió hordóra zuhant.

A hét érintett állam – Szaúd-Arábia, Irak, Kuvait, Algéria, Kazahsztán, Oroszország és Omán – a tervek szerint júliustól újabb, napi 188 ezer hordós emelésről állapodik meg. Ez a mennyiség megegyezik a júniusi szinttel, amelyet az Egyesült Arab Emírségek távozása miatt a korábbi tavaszi hónapokhoz képest már lefelé korrigáltak. A vasárnapra tervezett miniszteri szintű OPEC+ találkozón nem várható egyéb stratégiai változtatás.

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Forrás: Reuters

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