Kétségbeesett lépésre készül az olajkartell

Az Egyesült Államok és Irán közötti háború miatt megbénult a Hormuzi-szoroson áthaladó olajszállítás, ami a világ eddigi legsúlyosabb ellátási krízisét vonta maga után. A legfontosabb OPEC+-tagállamok, köztük Szaúd-Arábia, február vége óta nem tudják maradéktalanul kiszolgálni a megrendelőiket.
A válságot tovább mélyítette, hogy az Egyesült Arab Emírségek közel hatvan évnyi tagság után kilépett a Kőolaj-exportáló Országok Szervezetéből (OPEC).
Jóllehet a szövetség hét meghatározó tagállama – az OPEC-országok egy része, valamint a velük szövetséges külső termelők, például Oroszország – április és június között összesen napi csaknem 600 ezer hordóval növelte a kitermelési kvótákat,
a csoport tényleges teljesítménye a valóságban meredeken visszaesett az öböl menti országok exportkiesése miatt.
Az OPEC adatai szerint míg februárban a napi átlagos kitermelés még 42,77 millió hordót tett ki, ez áprilisra 33,19 millió hordóra zuhant.
A hét érintett állam – Szaúd-Arábia, Irak, Kuvait, Algéria, Kazahsztán, Oroszország és Omán – a tervek szerint júliustól újabb, napi 188 ezer hordós emelésről állapodik meg. Ez a mennyiség megegyezik a júniusi szinttel, amelyet az Egyesült Arab Emírségek távozása miatt a korábbi tavaszi hónapokhoz képest már lefelé korrigáltak. A vasárnapra tervezett miniszteri szintű OPEC+ találkozón nem várható egyéb stratégiai változtatás.
Forrás: Reuters
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