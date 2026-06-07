Nagy bejelentésre készül az Nvidia

Az SK Hynix szóvivője megerősítette, hogy
Cshö Thevon, a cégcsoport elnöke és Jensen Huang hétfő délelőtt közösen tájékoztatja a sajtót a két vállalat együttműködési terveiről.
Huang újságíróknak elmondta, hogy az SK csoporttal több területen is együttműködnek, a mesterségesintelligencia-alapú szuperszámítógépektől kezdve a processzorokon át egészen a robotikáig, ám a részleteket egyelőre nem osztotta meg.
Az Nvidia vezérigazgatója a memóriachip-piac helyzetét is értékelte, és a hiány elhúzódását vetítette előre. Kiemelte, hogy a rendkívül magas kereslet miatt a teljes iparági ellátási láncban hiány tapasztalható, a szilíciumostyáktól és a tokozástól kezdve egészen a szilíciumfotonikáig, és ez az állapot még évekig fennmaradhat.
A bejelentést megelőző este Huang egy szöuli étteremben vacsorázott Cshö Thevonnal, Kvak Nodzsonggal, az SK Hynix vezérigazgatójával, valamint a cégcsoport más vezetőivel. A találkozóra a dél-koreai "csimeg" hagyomány jegyében, vagyis sült csirke és sör mellett került sor.
Forrás: Reuters
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