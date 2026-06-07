Nagy dobásra készül az OpenAI: teljesen átalakulhat a ChatGPT

Az OpenAI a ChatGPT eddigi legnagyobb átalakítására készül, amelynek keretében egy olyan szuperalkalmazássá formálnák a chatbotot, amely kódolási eszközöket és mesterségesintelligencia-ágenseket is integrál – értesült a Financial Times.
A strukturális váltás célja, hogy a vállalat növelje a bevételeit egy esetleges tőzsdei kibocsátás előtt, miközben hangsúlyosabban fókuszál a jövedelmezőbb vállalati ügyfelekre, és fokozza a versenyt fő riválisával, az Anthropic-kal szemben.
Az átalakítás során kiemelt szerepet kap a Codex nevű kódolást támogató termék, az újdonságok pedig a következő hetekben jelenhetnek meg a ChatGPT webes és mobilalkalmazásos felületein.
A tervek alapján a ChatGPT felhasználói felületét úgy formálják át, hogy az új utasítások és funkciók segítségével közvetlenül terelje a felhasználókat a kódolási eszközök, a képgenerálás, valamint az olyan partnerek szolgáltatásai felé, mint a Canva vagy a Booking.com.
A Codexet használók többsége fizető ügyfél, és jelenleg mintegy kétmillió vállalkozás biztosítja az OpenAI bevételeinek csaknem 40 százalékát. A vállalat várakozásai szerint ez az arány az év végére elérheti az 50 százalékot is.
A ChatGPT heti aktív felhasználóinak száma már meghaladja a 900 milliót, a fizetős előfizetők tábora pedig átlépte az 50 milliós határt. A Reuters korábbi beszámolója szerint az OpenAI bizalmas tőzsdei regisztrációs dokumentumok benyújtását tervezi az Egyesült Államokban, bár Sam Altman vezérigazgató jelezte, hogy a társaság nem sietteti a folyamatot, és csak akkor lépnek parkettre, amikor az valóban indokolttá válik.
Forrás: Reuters
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