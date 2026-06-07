Új korszak kezdődhet a fogyókúrában: bemutatták a szert, ami célzottan pusztítja a hasi zsírt

A dán Zealand Pharmától licencelt, injekciós formában adagolható survodutide a GLP-1 és a glükagon hormonok hatását utánozva kelt telítettségérzetet. A gyógyszer elhízás elleni klinikai vizsgálatának áprilisban közzétett eredményei alapján
a betegek átlagosan 16,6 százalékos testsúlycsökkenést értek el 76 hét alatt.
Elemzők szerint ez az eredmény nagyjából megegyezik a Novo Nordisk és az Eli Lilly piacon lévő GLP-1-készítményeinek hatékonyságával, ám elmarad néhány fejlesztés alatt álló, újabb versenytárs mögött.
A 76 hetes vizsgálat során MRI-méréseken is átesett betegcsoport adatai azt mutatják, hogy a survodutide a kiindulási értékhez képest
akár 34 százalékkal mérsékelte a káros hasi zsírt, míg a máj zsírtartalmát akár 63,1 százalékkal csökkentette.
A legnagyobb, 6 milligrammos dózisnál a zsírmentes testtömeg aránya a testösszetétel változásán belül legfeljebb 10,8 százalékot tett ki, ami azt bizonyítja, hogy a súlycsökkenés túlnyomórészt a zsírszövetek elvesztéséből adódott.
A máj zsírtartalmának csökkentése és a zsírmentes testtömeg megőrzése kulcsfontosságú tényezők ahhoz, hogy a készítmény kitűnjön a versenytársak közül. A részletes adatok segíthetnek a Boehringernek abban, hogy a survodutide-ot ne csupán a leadott kilók mennyisége, hanem a fogyás minősége alapján ítéljék meg. Sasank Despande, a vállalat humángyógyszer-üzletágának vezetője szerint a survodutide áttörést hozhat az elhízás és a májbetegségek kezelésében, amelyeket ritkán gyógyítanak kombinált terápiával.
Egy másik, szintén késői fázisú vizsgálatban – amelyben metabolikus diszfunkcióhoz társuló zsírmájbetegségben (MASLD) szenvedő, túlsúlyos vagy elhízott betegek vettek részt – a gyógyszer mindkét elsődleges végpontját teljesítette. Negyvennyolc hét elteltével a survodutide-dal kezelt páciensek 84,2 százalékánál mértek legalább 30 százalékos májzsír-csökkenést, miközben a placebo-csoportban ez az arány mindössze 24,3 százalék volt. A kezelt betegek testsúlya átlagosan 12,2 százalékkal csökkent, míg a placebo-csoportban csupán 1 százalékos visszaesést tapasztaltak. Emellett a hatóanyaggal kezelt betegek 61 százalékánál a máj zsírtartalma az 5 százalékos egészséges határérték alá süllyedt, szemben a kontrollcsoport 5,7 százalékával.
A survodutide-ot jelenleg további késői fázisú klinikai tesztekben is vizsgálják, többek között a májfibrózissal szövődött zsírmájbetegség kezelésére.
Forrás: Reuters
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