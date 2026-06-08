67 százalékos céláremelés jött erre a részvényre

Az elmúlt időszakban több olyan részvény is hatalmasat ment, amely mögött egy nagy megatrend és gyorsan javuló eredményvárakozás állt.
Most találtunk egy olyan papírt, amely hasonló receptet kínálhat: erős iparági hátszél, pozitív elemzői fordulat, és egyre látványosabb befektetői érdeklődés. Mostani elemzésünkben ezt a sztorit bontjuk ki.
Ez a részvény nem más, mint
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