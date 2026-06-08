Az Nvidia-vezér éppen próbálja felbeszélni az AI-részvények árfolyamát

Jensen Huang, az Nvidia vezérigazgatója az AI-forradalom egyik legismertebb arca lett, szavai pedig ma már dollármilliárdokat mozgatnak meg a tőzsdéken. A Bloomberg szerint azonban éppen ez jelentheti a problémát. Miközben a chipgyártók részvényei szárnyalnak és egyre több befektető lát minden technológiai vállalatban AI-sztorit, a piac kezd túlfűtötté válni, Huang optimista nyilatkozatai pedig tovább fokozhatják a spekulációt.

Az elmúlt hetekben Jensen Huang, az Nvidia vezérigazgatója Tajvanon és Dél-Koreában turnézott, találkozott beszállítókkal, helyi üzleti vezetőkkel és technológiai vállalatokkal. Az AI-boom egyik legfontosabb szereplőjeként ma már szinte rocksztárként fogadják Ázsiában, a Bloomberg szerint azonban éppen ez az, ami egyre nagyobb kockázatot jelenthet a befektetők számára.

A lap szerint Huang nyilatkozatai már önmagukban képesek jelentős árfolyammozgásokat kiváltani. Amikor nemrég arról beszélt, hogy Tajvan rendelkezik a világ legjobb chipipari ellátási láncával, a helyi részvénypiac történelmi csúcsra emelkedett. Dél-Koreában az SK Hynix vezetőitől nyilvánosan azt kérte, hogy gyártsanak több memóriachipet, ami tovább erősítette a vállalat részvényeinek raliját.

Hétfőn pedig az amerikai technológiai részvények korrekciójára reagálva azt mondta a befektetőknek, hogy

most örülni kellene, mert kedvezményesen lehet vásárolni.

A Bloomberg szerint ezek a kijelentések egy olyan időszakban érkeznek, amikor egyre több jel utal arra, hogy az AI-láz túlfűtötté válhat. A lakossági befektetők aktivitása emelkedik, nő a tőkeáttételes kereskedés, miközben a piac egyre több vállalatot próbál mesterségesintelligencia-sztoriként értelmezni, legyen szó autógyártókról, PC-gyártókról vagy más technológiai cégekről.

Az elmúlt két évben az AI-rali mögött erős fundamentumok álltak. Az Nvidia és a vezető chipgyártók sorra a várakozásokat meghaladó eredményeket közöltek, miközben a nagy felhőszolgáltatók és technológiai óriások rekordösszegeket fordítottak adatközpontokra és AI-infrastruktúrára. A befektetők ezért joggal hivatkozhattak a gyors profitnövekedésre és a robusztus megrendelésekre.

Most azonban átmeneti bizonytalanság alakult ki a piacon. Az első negyedéves gyorsjelentési szezon lezárult, a következő eredmények pedig csak július végén érkeznek. A befektetők jelenleg kevesebb konkrét információval rendelkeznek arról, hogy az AI-boom továbbra is ugyanazzal az erővel hajtja-e a megrendeléseket és a vállalati profitokat.

Emiatt különösen nagy jelentősége van annak, mit mond Jensen Huang. A piac olyan szereplőként tekint rá, aki képes felismerni és alakítani a mesterséges intelligencia következő trendjeit. Jó példa erre, hogy a közelmúltban már egy olyan sajtóértesülés is jelentős árfolyamemelkedést váltott ki, amely Huang és az LG-csoport vezetőjének találkozójáról szólt.

Tajvan tőzsdéje ma már közel olyan értékeltségen forog, mint az amerikai piac, miközben az index erősen függ a félvezetőipartól. Dél-Koreában pedig továbbra is kérdés, hogy a memóriachipek piacán működő vállalatok, köztük az SK Hynix és a Samsung képesek lesznek-e tartósan kilépni az iparágra hagyományosan jellemző, erősen ciklikus működésből.

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