Itt van három alulértékelt részvény, magas osztalékhozammal!

A tőzsdei pánik közepette látványosan fordult a hangulat: a korábbi sztárrészvényeket ütik, a félelemindex megugrott, a befektetők pedig menedéket keresnek. Ilyen környezetben különösen felértékelődhetnek azok az osztalékrészvények, amelyek stabil pénzáramot, vonzó hozamot és érdemi árfolyam-emelkedési potenciált kínálnak. Megnéztünk három olyan papírt, amelyeknél nemcsak a hozam tűnik ígéretesnek, hanem az elemzői várakozások is egyre kedvezőbbek.

Egészen elképesztő bizonytalanság van most a tőzsdéken, valósággal szétverik az elmúlt hetek sztárpapírjait a befektetők, a félelemindex kilőtt, nagy a fejetlenség.

Egy ilyen környezetben sokan azonnal elkezdik keresni a legjobb menedékeket, ilyenkor felértékelődnek a stabil pénzáramot ígérő osztalékrészvények. Elemzésünkben három olyan részvényt vizsgálunk meg közelebbről, amelyek amellett, hogy aránylag magas hozamot kínálnak, még kimondottan nagy emelkedési potenciál is van bennük, ráadásul az elemzők is egyre optimistábbak velük kapcsolatban.

Ez a három részvény pedig