Itt van három alulértékelt részvény, magas osztalékhozammal!

Egészen elképesztő bizonytalanság van most a tőzsdéken, valósággal szétverik az elmúlt hetek sztárpapírjait a befektetők, a félelemindex kilőtt, nagy a fejetlenség.
Egy ilyen környezetben sokan azonnal elkezdik keresni a legjobb menedékeket, ilyenkor felértékelődnek a stabil pénzáramot ígérő osztalékrészvények. Elemzésünkben három olyan részvényt vizsgálunk meg közelebbről, amelyek amellett, hogy aránylag magas hozamot kínálnak, még kimondottan nagy emelkedési potenciál is van bennük, ráadásul az elemzők is egyre optimistábbak velük kapcsolatban.
Ez a három részvény pedig
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