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FONTOS Megtaláltuk: így tudnak hirtelen tízmilliárdokat spórolni Magyar Péterék, és ehhez elég volt "csak" megnyerni a választást
 
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Készül a döntés, amire a fél világ vár és kiderül, mennyivel drágul az életünk

Portfolio
Hónapok óta arról beszél mindenki, hogy júniusban az Európai Központi Bank (EKB) akár kamatot is emelhet az inflációs kockázatok miatt. Csütörtökön eljön a pillanat, ami a piacokra is hatással lehet. Emellett a következő napokban is a közel-keleti háború esetleges lezárásával kapcsolatos hírekre figyelnek a befektetők elsősorban. Emellett jönnek inflációs adatok is, többek között itthonról, így ismét szembesülhetünk azzal, mennyivel drágult az életünk.
Back to Europe 2026
Az áprilisi választások után visszakerült az európai térképre Magyarország, a kormány kiemelt célja az uniós források hazahozatala, illetve hosszabb távon az euró bevezetése. Milyen utat kell bejárnia Magyarországnak addig és mekkora lökést adhatnak az uniós pénzek a gazdaságnak? Ezzel a kérdéssel foglalkozik a Portfolio konferenciája, mely szakértőkkel, közgazdászokkal, neves külföldi előadókkal járja körül a témát.
Információ és jelentkezés

Az elmúlt hetekben egyrészt a közel-keleti háború cikkcakkjai mozgatták a piaci hangulatot. A szakértők többsége szerint

lassan a világ elkezdi megérezni a Hormuzi-szoros lezárásának valódi árát,

mivel jön a nyári turisztikai főszezon és a gáztározók feltöltése, ami a jelenlegi magasabb árak mellett nehézségeket okozhat. A háború több mint három hónapja tört ki, azóta az olajárak valamennyit szelídültek, de még mindig messze vannak korábbi szintjüktől.

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