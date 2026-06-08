Készül a döntés, amire a fél világ vár és kiderül, mennyivel drágul az életünk

Az elmúlt hetekben egyrészt a közel-keleti háború cikkcakkjai mozgatták a piaci hangulatot. A szakértők többsége szerint
lassan a világ elkezdi megérezni a Hormuzi-szoros lezárásának valódi árát,
mivel jön a nyári turisztikai főszezon és a gáztározók feltöltése, ami a jelenlegi magasabb árak mellett nehézségeket okozhat. A háború több mint három hónapja tört ki, azóta az olajárak valamennyit szelídültek, de még mindig messze vannak korábbi szintjüktől.
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