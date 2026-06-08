Megérkezett a figyelmeztetés a tőzsdéken, profitrealizálást javasol a Bank of America

Óvatosságra inti a befektetőket a Bank of America az amerikai részvénypiaccal kapcsolatban. A pénzintézet stratégái szerint
egyre több olyan jel mutatkozik, amely a korábbi piaci csúcsok és későbbi korrekciók előtt is megfigyelhető volt.
Savita Subramanian és csapata elemzésében arra hívta fel a figyelmet, hogy a medvepiacokat előrejelző mutatók mintegy 70 százaléka már aktiválódott. Ez nagyjából megfelel annak a szintnek, amely a korábbi tőzsdei csúcsok környékén volt jellemző.
A stratégák szerint az amerikai részvénypiac értékeltsége különösen aggasztó. Az S&P 500 index a vizsgált 20 értékeltségi mutató közül 17 alapján drágának számít, nyolc mutató esetében pedig még a 2000-es technológiai lufi időszakához képest is magasabb értékeltségen forog.
A Bank of America elemzésében több olyan mutatót is figyelembe vett, amelyek a múltban jól jelezték a piaci fordulópontokat. Ide tartozik a fogyasztói bizalom alakulása, a gazdasági növekedési várakozások, a vállalatfelvásárlási aktivitás, a hitelpiaci feszültségek, valamint a hitelfeltételek szigorodása.
A bank külön kiemelte az amerikai jegybank rendszeres hitelpiaci felmérését, az úgynevezett SLOOS-jelentést, amely májusban azt mutatta, hogy a lakossági hitelkereslet tovább gyengült.
A stratégák szerint a spekuláció erősödésére utal az is, hogy a magas árazású részvények jelentősen felülteljesítik az alacsonyabb értékeltségű papírokat. A technológiai szektoron belül ráadásul a legjobban és legrosszabbul teljesítő részvények közötti különbség a legnagyobb 2000 februárja óta.
A Bank of America szerint az S&P 500 erős teljesítménye részben elfedi a piac belső feszültségeit. Az indexen belül ugyanis rendkívül nagy különbségek alakultak ki az egyes részvények teljesítménye között.
Az elmúlt három hónapban a legjobban és legrosszabbul teljesítő részvények közötti szakadék a koronavírus-járvány óta nem látott szintre emelkedett.
A technológiai vállalatok fundamentumai ugyan továbbra is több területen kedvező képet mutatnak, például az eladósodottság vagy a tőkeszerkezet tekintetében, a Bank of America szerint több fontos mutató romlott az elmúlt hónapokban.
A stratégák felhívták a figyelmet arra, hogy a szabad cash flow növekedése megtorpant, nőtt a kötvény- és részvénykibocsátások volumene, lassultak a részvény-visszavásárlások, miközben a legnagyobb technológiai cégek beruházási kiadásai meredeken emelkednek. A becslések szerint az úgynevezett hyperscaler vállalatok tőkekiadásai az év végére elérhetik a működési cash flow közel 100 százalékát, szemben a 2023-as 40 százalékos szinttel.
A Bank of America ugyanakkor nem teljesen pesszimista. A stratégák szerint továbbra is lehetnek vonzó egyedi részvények az S&P 500 indexen belül, ugyanakkor a teljes piaccal kapcsolatban már jóval óvatosabbak.
Ezt jól mutatja, hogy a bank év végi célára az S&P 500 indexre 7100 pont, miközben az index hétfőn már 7450 pont körül járt. Ez azt jelenti, hogy a Bank of America jelenlegi várakozása szerint az amerikai részvénypiac összességében a mostani szinteknél alacsonyabban zárhatja az évet.
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