Megremegtek a tőzsdék, az Nvidia vezére szerint most kell vásárolni

A dél-koreai Kospi-index hétfőn jelentősen esett, miután a befektetők leépítették a mesterséges intelligenciához kapcsolódó pozícióikat, amelyek korábban a globális tőzsdei szárnyalást fűtötték. Az amerikai technológiai részvények árfolyama már pénteken zuhant a kamatemeléssel kapcsolatos aggodalmak miatt.

Huang szöuli látogatása során az eladási hullámmal kapcsolatos kérdésekre válaszolva úgy fogalmazott, hogy az iparág még csak a kezdetén jár annak az infrastrukturális építkezésnek, amely a mesterséges intelligencián alapuló jövő alapjait jelenti majd.

Még csak a folyamat elején tartunk, így bármi is történt a tőzsdén, a befektetőknek örülniük kellene, mert most akciós áron vásárolhatnak be

– mondta az Nvidia első embere újságíróknak, miután találkozott Cshö Thevonnal, az SK Group elnökével.

Szintén hétfőn az Nvidia és az SK Hynix többéves megállapodást jelentett be a következő generációs, AI-alapú memóriachipek közös fejlesztéséről. Az együttműködés az SK Hynix győzelmét jelenti a Samsung Electronics-szal folytatott versenyben ezen a rendkívül pörgős piacon. Az SK Hynix részvényei mérsékelték veszteségeiket, miután Li Dzsemjong dél-koreai elnök hétfőn kijelentette, hogy véleménye szerint a hazai piac továbbra is alulértékelt.

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Huang – sok iparági partneréhez hasonlóan – következetesen amellett érvel, hogy a mesterséges intelligencia forradalmasítani fogja a globális gazdaság jelentős részét, átalakítva a munkavégzést és a mindennapi életet. Mindez hatalmas keresletet generál az adatközpontok és a mikrochipek iránt.

Tény, hogy a mesterséges intelligencia a világ alapvető infrastruktúrájává válik, éppen úgy, ahogyan egykor az internet is azzá vált

– jelentette ki a vezérigazgató.

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