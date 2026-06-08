Megszólalt a Morgan Stanley a tech részvények történelmi zuhanásáról

A pénteki eladási hullámot a félvezető- és memóriachip-gyártók papírjai vezették, amelyek árfolyamát az év eleji, rendkívül erős rali sebezhetővé tette a túlzsúfolt befektetői pozíciók és a tőkeáttételes tőzsdén kereskedett alapok (ETF-ek) dinamikája miatt. Mike Wilson, a Morgan Stanley vezető stratégája rámutatott, hogy a Philadelphiai Félvezető Index (SOX) tíz százalékot zuhant egyetlen nap alatt, ami 2020 óta a legnagyobb mértékű visszaesés. A kiindulópont ugyanakkor kulcsfontosságú, hiszen az index az év elejéhez képest 96 százalékot emelkedett a múlt hét közepéig, és mintegy 35 százalékkal haladta meg az 50 napos mozgóátlagát. Hasonló mértékű eltérésre huszonöt éve nem volt példa.

Mivel a félvezetőszektor mozgása erősen összefonódik a momentumalapú kereskedéssel, a vételi irányú momentum faktor szintén 2020 óta nem látott, nyolcszázalékos visszaesést szenvedett el.

Wilson szerint ezek a fejlemények önmagukban nem jelzik a bikapiac végét, de felhívja a figyelmet arra, hogy az ilyen szektorok jellemzően nem pattannak vissza azonnal.

A következő napok szempontjából Wilson két fő kockázati tényezőt emel ki. Az egyik, hogy a tízéves amerikai állampapírok hozama tartósan 4,5 százalék fölé emelkedhet, ami a részvénypiaci értékeltségi mutatók csökkenéséhez vezethet. A másik kockázat a piaci likviditás szűkülése, miután az amerikai jegybank (Fed) és a pénzügyminisztérium által meghatározott likviditás az első negyedéves gyors bővülés után visszahúzódott. Ezt a folyamatot a nemesfémek és a kriptovaluták hónapok óta tartó gyenge teljesítménye már korábban előrevetítette.

A fundamentális háttér Wilson szerint továbbra is erős. Az ISM feldolgozóipari beszerzésimenedzser-index 54 pontra emelkedett, ami 2022 óta a legmagasabb érték, miközben a munkaerőpiaci adatok háromhónapos gördülő átlaga 166 ezer fős bővülést mutat, ami 2023 óta a legjobb eredmény. Az S&P 500 indexre vonatkozó profit-előrejelzések javulási aránya 26 százalékra emelkedett, ami új ciklikus csúcsot jelent.

Alapvető véleményünk, hogy a vállalati eredmények robusztusak, szélesebb alapokon nyugszanak és fenntarthatóbbak, mint azt a legtöbben gondolják

– fogalmazott Wilson.

A stratéga szerint a korrekció jó lehetőséget kínál a túlzsúfolt momentum-pozíciókból történő tőkeátcsoportosításra, amelyre a tartós fogyasztási cikkek, a regionális bankok és a szállítmányozási szektor nyújthatnak alternatívát. A szoftveriparról Wilson egyelőre nem foglalt állást határozottan, de megjegyezte, hogy az ágazat profit-előrejelzései javultak, és ha rövid távon relatív felülteljesítés mutatkozik, az kedvező irányba változtathatja a szektor megítélését.

Wilson végkövetkeztetése szerint a márciusi mélypontok óta látott ütemben a piacok ritkán emelkednek egyenes vonalban, így a korrekció elkerülhetetlen volt. Ennek ellenére a Morgan Stanley az S&P 500 esetében továbbra is 8000 pontos célárral számol az év végére.

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