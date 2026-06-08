Megszólalt a Morgan Stanley a tech részvények történelmi zuhanásáról

A pénteki eladási hullámot a félvezető- és memóriachip-gyártók papírjai vezették, amelyek árfolyamát az év eleji, rendkívül erős rali sebezhetővé tette a túlzsúfolt befektetői pozíciók és a tőkeáttételes tőzsdén kereskedett alapok (ETF-ek) dinamikája miatt. Mike Wilson, a Morgan Stanley vezető stratégája rámutatott, hogy a Philadelphiai Félvezető Index (SOX) tíz százalékot zuhant egyetlen nap alatt, ami 2020 óta a legnagyobb mértékű visszaesés. A kiindulópont ugyanakkor kulcsfontosságú, hiszen az index az év elejéhez képest 96 százalékot emelkedett a múlt hét közepéig, és mintegy 35 százalékkal haladta meg az 50 napos mozgóátlagát. Hasonló mértékű eltérésre huszonöt éve nem volt példa.
Mivel a félvezetőszektor mozgása erősen összefonódik a momentumalapú kereskedéssel, a vételi irányú momentum faktor szintén 2020 óta nem látott, nyolcszázalékos visszaesést szenvedett el.
Wilson szerint ezek a fejlemények önmagukban nem jelzik a bikapiac végét, de felhívja a figyelmet arra, hogy az ilyen szektorok jellemzően nem pattannak vissza azonnal.
A következő napok szempontjából Wilson két fő kockázati tényezőt emel ki. Az egyik, hogy a tízéves amerikai állampapírok hozama tartósan 4,5 százalék fölé emelkedhet, ami a részvénypiaci értékeltségi mutatók csökkenéséhez vezethet. A másik kockázat a piaci likviditás szűkülése, miután az amerikai jegybank (Fed) és a pénzügyminisztérium által meghatározott likviditás az első negyedéves gyors bővülés után visszahúzódott. Ezt a folyamatot a nemesfémek és a kriptovaluták hónapok óta tartó gyenge teljesítménye már korábban előrevetítette.
A fundamentális háttér Wilson szerint továbbra is erős. Az ISM feldolgozóipari beszerzésimenedzser-index 54 pontra emelkedett, ami 2022 óta a legmagasabb érték, miközben a munkaerőpiaci adatok háromhónapos gördülő átlaga 166 ezer fős bővülést mutat, ami 2023 óta a legjobb eredmény. Az S&P 500 indexre vonatkozó profit-előrejelzések javulási aránya 26 százalékra emelkedett, ami új ciklikus csúcsot jelent.
Alapvető véleményünk, hogy a vállalati eredmények robusztusak, szélesebb alapokon nyugszanak és fenntarthatóbbak, mint azt a legtöbben gondolják
– fogalmazott Wilson.
A stratéga szerint a korrekció jó lehetőséget kínál a túlzsúfolt momentum-pozíciókból történő tőkeátcsoportosításra, amelyre a tartós fogyasztási cikkek, a regionális bankok és a szállítmányozási szektor nyújthatnak alternatívát. A szoftveriparról Wilson egyelőre nem foglalt állást határozottan, de megjegyezte, hogy az ágazat profit-előrejelzései javultak, és ha rövid távon relatív felülteljesítés mutatkozik, az kedvező irányba változtathatja a szektor megítélését.
Wilson végkövetkeztetése szerint a márciusi mélypontok óta látott ütemben a piacok ritkán emelkednek egyenes vonalban, így a korrekció elkerülhetetlen volt. Ennek ellenére a Morgan Stanley az S&P 500 esetében továbbra is 8000 pontos célárral számol az év végére.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Találd meg a neked való befektetési alapot!
Uniós tagállam gyanús orosz kapcsolatai nyomába küldik Ursula von der Leyen helyettesét
Kaja Kallas Írországba látogat, ahol a nemrég még Magyar Péterrel tárgyaló miniszterelnököt vonhatja felelősségre.
Kiderült, ki lesz az új országos rendőrfőkapitány
Közölte a nevet a Belügyminisztérium.
Elstartolt az óriásberuházás: évente 30 milliárd köbméter gáz érkezhet Európába
Megkezdődött a TSGP építése.
Nagy teher esett le az európai vezetők szívéről: Nyugat-barát győzelem született az EU-ba törekvő országban
Zelenszkij ugyanakkor figyelmeztetést is küldött az Európai Uniónak.
Drámai adatok érkeztek Amerikából: miközben javulást mértek, megduplázódott a legrosszabb helyzetben lévők száma
Egyre nő a krónikus hajléktalanság a tengerentúlon.
Most derült ki, mi történt a magyarok értékpapírjaival a választások hónapjában
Az Orbán-kormány 57 ezer milliárd forintos állampapír-állománnyal adta át az irányítást.
Hallucinogén gombát adtak a súlyosan beteg páciensnek: amit tapasztaltak, drámai volt
Óvatosságra intenek az orvosok.
Tévhitben élt a világ: az egészségesnek hitt diéta valójában nagyon is káros lehet
Nagyon oda kell figyelni.
Az állami árstopok olyanok, mint a drogok - könnyű rászokni, de annál nehezebb leszokni róluk
A forint erősödik, a kötvénypiac fellélegzett, a vállalkozók optimistábbak, az ország pedig eufóriában él a választások óta. De vajon valódi gazdasági fordulat kezdődött, vagy csak... Th
Belső ellenőrzés külső kézben - kontrollvesztés helyett hatékonyság
Díjmentes online webináriumunkon bemutatjuk, milyen szerepet tölthet be a kiszervezett vagy részben kiszervezett belső ellenőrzés a vállalati kontrollkörnyezet fejlesztésében, hogyan támogathat
A belga hatóság bekeményít: büntetőeljárások adatvédelmi jogsértés esetén
A belga Adatvédelmi Hatóság ("GBA") 2026 májusában hivatalosan bejelentette, hogy a jövőben aktívan élni kíván a büntetőeljárás kezdeményezésének lehetőségével az adatvédelmi szabá
Lakásfelújítás, hitelkiváltás, autócsere előtt állsz? Ennyit személyi kölcsönt vesznek fel most a magyarok
Továbbra sincs megállás a személyi kölcsönök piacán: nemcsak a kereslet maradt erős, a hitelek összege is szépen hízott. A friss Bankmonitor-adatok alapján a személyi kölcsönök átlagos hi
A hét legfontosabb elemzés 2026 áprilisából - Egészség, megtakarítások, árak, munkahelyek, oktatás, Ukrajnából menekültek
A magyar elemző, kutató világ 25 új adatokat, kutatási eredményeket bemutató elemzéseit szemlézve mutatjuk be a hét legérdekesebb munkát. A hónap üzenete: Az ország helyzete a bizonytalansá
Lesz NER kárpótlási jegy?
Elgondolkozom, hogyan lehetne megúszni, hogy folyton állami károsultak kárpótlásával gyötrődjünk. Nyilván sokféleképpen, de most egy aspektusra koncentrálnék. A ‘90-es évekbeli kárpótl
Az EU technológiai szuverenitási csomagja: mit hozhat a gyakorlatban?
Június 3-án az Európai Bizottság bemutatta az Európai technológiai szuverenitási csomagot (European Technological Sovereignty Package), amely az EU eddigi legátfogóbb válasza a digitális függő
Láthatatlan védelem a sünöknek: új eszköz csökkentheti a gázolásokat
Van, ami ellen a tüskék sem védenek: kutatások szerint az európai sünök legnagyobb ellenségei sok helyen nem a ragadozó állatok, hanem az autóforgalom. Egy új felfe
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
A tőzsde elhallgatott fegyvere: Valóban többet ér a cég, ha jól kommunikál?
Ezen bukhatnak el akár sikeres cégek.
Visszaszólnak a magyar cégek: tényleg senki nem számított a 360-as euróra?
A pénteki Checklistben a vállalati oldalról nézzük meg a túl erős forintot.
Újra a forint felé fordulhatnak a befektetők – de mikor?
Cinkotai Norberttel, a K&H Értékpapír vezető elemzőjével beszélgettünk.