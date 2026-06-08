Most derült ki, mi történt a magyarok értékpapírjaival a választások hónapjában

Közzétette április értékpapír-statisztikáit a jegybank. Ez alapján a háztartások hazai értékpapír-állománya április végén 31 543 milliárd forintra rúgott, ami egy év alatt 12,8%-os, egy hónap alatt 0,2%-os gyarapodást jelent.
Csökkent az állampapírok súlya: az egy évvel ezelőtti 47,0%-ról 44,0%-os arányt képviselnek ezek a háztartások portfóliójában, a befektetési jegyek aránya viszont 42,1%-ról 43,7%-ra nőtt. A részvények súlya 8,4%-ról 9,8%-ra emelkedett 12 hónap leforgása alatt.
Érdemes összevetnünk a tranzakciók és az átértékelődések statisztikáját. Ezek alapján
- tranzakciós alapon az állampapírok nettó 181 milliárd forintos lakossági tőkekivonása volt a meghatározó,
- az átértékelődések szempontjából viszont a részvények 271 milliárd forintos (idei második legjobbnak számító) pozitívuma dominált.
Az állampapírok tranzakciós adata a kamatfizetéseket is tartalmazza pozitív előjellel, ezért az ezektől megtisztított névértékes állományt is érdemes szemügyre venni. Ez most sokkal kisebb mértékben tér el a piaci értéktől, mint az egy évvel ezelőtti, két számjegyű kamatfizetéseket megelőző időszakban.
Mindenesetre ha a névérték alapján számított állományváltozást vesszük figyelembe tranzakciós adatként, akkor azt látjuk, hogy idén az áprilisi 183 milliárd forintos nettó tőkekivonás ellenére is 341 milliárd forintos pluszban vannak az állampapírok, ezzel megközelítve a befektetési jegyek +388 milliárd forintos nettó tranzakciós adatát. A hazai részvénypiacon viszont egyértelmű tőkekivonást láthatunk.
Az átértékelődésnek, vagyis a pozitív részvénypiaci hozamoknak köszönhetően áprilisban kiugró mértékben nőtt a részvényállomány értéke. Ennek eredményeként nemcsak ledolgozta az év eleje óta felhalmozott veszteséget, hanem már pozitív tartományba is emelte a befektetők részvénybefektetéseinek idei alakulását.
Választási hónapról lévén szó, végezetül érdemes egy pillantást vetnünk a teljes állampapírpiac állományára és tulajdonosi szerkezetére is. Az Orbán-kormány 56 617 milliárd forint április végi piaci értékű állampapír-állománnyal adta át az ország irányítását utódjának.
Ennek 31,5%-a volt a külföldiek, 24,9%-a a hitelintézetek és 24,5%-a háztartások kezében. Négy évvel korábban, az előző választások idején még a 26,4% volt a külföldiek aránya, 27,9% a hazai hitelintézeteké, és 27,6% a háztartásoké. Annak ellenére csökkent a belföldi részaránya, hogy a bankokat extraprofitadó-kedvezménnyel ösztönözte az intenzív állampapír-vásárlásra a kormány, a háztartásoknál pedig időközben a két számjegyű nominális hozamok is ráirányították az állampapírpiacra a lakosság figyelmét.
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