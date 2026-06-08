Mutatjuk, hol érdemes lakásba fektetni Magyarországon: még mindig kaszálhatsz nagyot, ha tudod, hol keresgélj

Romlott a helyzet Budapesten – hol a nagy sztori?
Sokak számára meglepő lehet, hogy a budapesti négyzetméterárak az utóbbi egy évben egyáltalán nem száguldottak olyan sokat, tekintve, hogy itt – a 2025 eleji állampapír-pénzeső miatt – már az Otthon Start bevezetése előtt is meglehetősen magasra kúsztak a lakásárak. Az ingatlan.com által a Portfolio részére összeállított adatbázisból kiderül: tavaly májusban a fővárosban 1,39 millió forintért árultak egy négyzetmétert a társasházi lakások szegmensében mért mediánérték alapján; ez idén májusra 6,3%-kal, 1,48 millió forintra emelkedett – azaz kis híján megegyezik az Otthon Start lakáshitel másfél milliós limitjével.
Az egyes kerületek között viszont igen nagy különbségek vannak: a legolcsóbb a XXI. kerület, itt kevesebb mint 1,1 millió forint a hirdetett lakások medián négyzetméterára,
míg négy kerületben (XII., II., I., V.) az 1,8 millió forintot is meghaladja az egy négyzetméterre jutó kínálati ár. Sőt, az V. kerület teljesen ellépve a mezőnytől több mint 2,1 milliós medián négyzetméterárakra rendezkedett be – sejthető, hogy a lakáskiadás hozama nem éppen itt lesz maximális, hanem egészen másfelé kell nézelődni.
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