Mutatjuk, hol érdemes lakásba fektetni Magyarországon: még mindig kaszálhatsz nagyot, ha tudod, hol keresgélj

A lakóingatlan mint befektetési célpont máig sokak fantáziáját megmozgatja, holott az utóbbi évek nagy árrobbanása a befektetőket is nehezebb helyzetbe navigálta. Szerencsére a lakáspiac nem homogén: még ma is vannak kifejezetten vonzó lehetőségek, habár egyre ügyesebben kell keresgélni. A legfrissebb, exkluzív piaci adatokból számoltuk ki, pontosan melyik városban vagy kerületben érdemes ma befektetési céllal lakást venni a legjobb hozam reményében. Azt is bemutatjuk, mennyivel hizlalja a nyereséget, ha a befektető nemcsak a saját pénzét dolgoztatja, hanem egy kedvező kamatozású hitellel is megspékeli a mutatványt.

Romlott a helyzet Budapesten – hol a nagy sztori?

Sokak számára meglepő lehet, hogy a budapesti négyzetméterárak az utóbbi egy évben egyáltalán nem száguldottak olyan sokat, tekintve, hogy itt – a 2025 eleji állampapír-pénzeső miatt – már az Otthon Start bevezetése előtt is meglehetősen magasra kúsztak a lakásárak. Az ingatlan.com által a Portfolio részére összeállított adatbázisból kiderül: tavaly májusban a fővárosban 1,39 millió forintért árultak egy négyzetmétert a társasházi lakások szegmensében mért mediánérték alapján; ez idén májusra 6,3%-kal, 1,48 millió forintra emelkedett – azaz kis híján megegyezik az Otthon Start lakáshitel másfél milliós limitjével.

Az egyes kerületek között viszont igen nagy különbségek vannak: a legolcsóbb a XXI. kerület, itt kevesebb mint 1,1 millió forint a hirdetett lakások medián négyzetméterára,

míg négy kerületben (XII., II., I., V.) az 1,8 millió forintot is meghaladja az egy négyzetméterre jutó kínálati ár. Sőt, az V. kerület teljesen ellépve a mezőnytől több mint 2,1 milliós medián négyzetméterárakra rendezkedett be – sejthető, hogy a lakáskiadás hozama nem éppen itt lesz maximális, hanem egészen másfelé kell nézelődni.