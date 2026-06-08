Óriási az érdeklődés a SpaceX részvénykibocsátása iránt

Óriási befektetői érdeklődés övezi a SpaceX tőzsdei bevezetését, a Bloomberg információi szerint a részvénykibocsátás alaposan túljegyzett. A vállalat részvénye pénteken debütálhat a Nasdaqon, és ha a tervek szerint zajlik le a tranzakció, minden idők legnagyobb IPO-jává válhat.

Jóval meghaladja a befektetői kereslet a felkínált részvénymennyiséget a SpaceX tőzsdei bevezetése előtt

- értesült a Bloomberg az ügyet ismerő forrásoktól. A túljegyzés mértéke miatt a kibocsátást szervező bankok várhatóan már szerdán lezárják az intézményi befektetők számára az ajánlatok fogadását.

A tervek szerint a SpaceX június 11-én árazza be a részvényeket, a kereskedés pedig egy nappal később, pénteken indulhat el a Nasdaqon SPCX ticker alatt.

A vállalat 555,6 millió részvényt kínál 135 dolláros áron, amivel mintegy 75 milliárd dollárnyi friss tőkét vonhat be.

Ez közel 1,8 ezermilliárd dolláros vállalatértéket jelentene, amivel a SpaceX azonnal a világ legértékesebb vállalatai közé kerülne.

A tranzakció mérete történelmi jelentőségű lehet. Ha a kibocsátás a tervezett feltételekkel valósul meg, a SpaceX megelőzné a 2019-es szaúdi Aramco-részvénykibocsátást, amely 29,4 milliárd dolláros tőkebevonásával jelenleg is a világ legnagyobb IPO-jának számít.

A Portfolio korábban több alkalommal is beszámolt arról, hogy a SpaceX az elmúlt években messze túlnőtt eredeti rakétaipari profilján. A vállalat bevételeinek jelentős részét ma már a Starlink műholdas internetszolgáltatás adja, miközben Elon Musk egyre nagyobb hangsúlyt helyez a mesterséges intelligenciára és a nagy teljesítményű számítástechnikai infrastruktúrára is.

A befektetői érdeklődést az is fokozhatja, hogy a vállalat az elmúlt hetekben több jelentős AI-üzletet is nyilvánosságra hozott. Pénteken jelentették be, hogy az Alphabet tulajdonában lévő Google Gemini mesterségesintelligencia-rendszeréhez kapcsolódóan havi 920 millió dolláros felhőszolgáltatási szerződést kötöttek, amely 2029-ig marad érvényben. Korábban a cég már egy hasonló együttműködést is bejelentett az Anthropic mesterségesintelligencia-fejlesztő vállalattal.

A Bloomberg korábbi értesülése szerint a SpaceX a kibocsátás akár 30 százalékát is lakossági befektetőknek tartja fenn, ami szokatlanul magas arány egy ekkora méretű tranzakciónál. Emiatt egyes online brókercégeken keresztül a kisbefektetők az intézményi határidő után is leadhatják vételi megbízásaikat.

A tőzsdei bevezetés jelentőségét jól mutatja, hogy a SpaceX sokáig a világ egyik legnagyobb és legismertebb olyan technológiai vállalata volt, amely nem szerepelt a tőzsdén. A vállalat rakéta üzletága, a Starlink gyors növekedése, valamint az AI-infrastruktúrához kapcsolódó új bevételi források miatt a befektetők régóta várták, hogy közvetlenül is részesedést szerezhessenek a cégben.

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