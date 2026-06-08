  • Megjelenítés
Óriási az érdeklődés a SpaceX részvénykibocsátása iránt
Befektetés

Óriási az érdeklődés a SpaceX részvénykibocsátása iránt

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Óriási befektetői érdeklődés övezi a SpaceX tőzsdei bevezetését, a Bloomberg információi szerint a részvénykibocsátás alaposan túljegyzett. A vállalat részvénye pénteken debütálhat a Nasdaqon, és ha a tervek szerint zajlik le a tranzakció, minden idők legnagyobb IPO-jává válhat.

Jóval meghaladja a befektetői kereslet a felkínált részvénymennyiséget a SpaceX tőzsdei bevezetése előtt

- értesült a Bloomberg az ügyet ismerő forrásoktól. A túljegyzés mértéke miatt a kibocsátást szervező bankok várhatóan már szerdán lezárják az intézményi befektetők számára az ajánlatok fogadását.

A tervek szerint a SpaceX június 11-én árazza be a részvényeket, a kereskedés pedig egy nappal később, pénteken indulhat el a Nasdaqon SPCX ticker alatt.

A vállalat 555,6 millió részvényt kínál 135 dolláros áron, amivel mintegy 75 milliárd dollárnyi friss tőkét vonhat be.

Még több Befektetés

Újabb akkumulátoros tevékenység kaphat zöld utat az egyik magyar városban

Szintet lép a Portfolio Investment Services: személyre szabott ajánlatok a legmélyebb elemzői tudással

Mutatjuk, hol érdemes lakásba fektetni Magyarországon: még mindig kaszálhatsz nagyot, ha tudod, hol keresgélj

Ez közel 1,8 ezermilliárd dolláros vállalatértéket jelentene, amivel a SpaceX azonnal a világ legértékesebb vállalatai közé kerülne.

A tranzakció mérete történelmi jelentőségű lehet. Ha a kibocsátás a tervezett feltételekkel valósul meg, a SpaceX megelőzné a 2019-es szaúdi Aramco-részvénykibocsátást, amely 29,4 milliárd dolláros tőkebevonásával jelenleg is a világ legnagyobb IPO-jának számít.

A Portfolio korábban több alkalommal is beszámolt arról, hogy a SpaceX az elmúlt években messze túlnőtt eredeti rakétaipari profilján. A vállalat bevételeinek jelentős részét ma már a Starlink műholdas internetszolgáltatás adja, miközben Elon Musk egyre nagyobb hangsúlyt helyez a mesterséges intelligenciára és a nagy teljesítményű számítástechnikai infrastruktúrára is.

A befektetői érdeklődést az is fokozhatja, hogy a vállalat az elmúlt hetekben több jelentős AI-üzletet is nyilvánosságra hozott. Pénteken jelentették be, hogy az Alphabet tulajdonában lévő Google Gemini mesterségesintelligencia-rendszeréhez kapcsolódóan havi 920 millió dolláros felhőszolgáltatási szerződést kötöttek, amely 2029-ig marad érvényben. Korábban a cég már egy hasonló együttműködést is bejelentett az Anthropic mesterségesintelligencia-fejlesztő vállalattal.

A Bloomberg korábbi értesülése szerint a SpaceX a kibocsátás akár 30 százalékát is lakossági befektetőknek tartja fenn, ami szokatlanul magas arány egy ekkora méretű tranzakciónál. Emiatt egyes online brókercégeken keresztül a kisbefektetők az intézményi határidő után is leadhatják vételi megbízásaikat.

A tőzsdei bevezetés jelentőségét jól mutatja, hogy a SpaceX sokáig a világ egyik legnagyobb és legismertebb olyan technológiai vállalata volt, amely nem szerepelt a tőzsdén. A vállalat rakéta üzletága, a Starlink gyors növekedése, valamint az AI-infrastruktúrához kapcsolódó új bevételi források miatt a befektetők régóta várták, hogy közvetlenül is részesedést szerezhessenek a cégben.

Kapcsolódó cikkünk

Figyelmeztet a sztárközgazdász: nagy bukta is kinézhet a SpaceX befektetőinek

Így szállhatnak be Elon Musk űrcégébe a kisbefektetők

Nem kap kivételt a tőzsdén a SpaceX vagy az Anthropic

Magát Jamie Dimont is beveti a JP Morgan minden idők legnagyobb tőzsdei bevezetéséhez

Címlapkép forrása: Â© 2026 SOPA Images via Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Lesz NER kárpótlási jegy?

Elgondolkozom, hogyan lehetne megúszni, hogy folyton állami károsultak kárpótlásával gyötrődjünk. Nyilván sokféleképpen, de most egy aspektusra koncentrálnék. A ‘90-es évekbeli kárpótl

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

ZALAEGERSZEG - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

ZALAEGERSZEG - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. június 9.

Debrecen Economic Forum 2026

2026. június 9.

BUDAPEST - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. június 17.

Erős forint: piaci hullám vagy rezsimváltás?

2026. június 24.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Kitálalt az állami hivatal vezetője: 60 ezer milliárd forintot lophattak el Magyarországon, két miniszter is megüzente, hogy álljon le
Magyar Péter: az elénk táruló kép katasztrofális
Megszólalt a Morgan Stanley a tech részvények történelmi zuhanásáról
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility