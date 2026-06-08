Teljesen új Siri jön, végre megmutatta AI-stratégiáját az Apple

Két év késéssel végre bemutatta az Apple a régóta várt, mesterséges intelligenciával felturbózott Siri asszisztenst. A WWDC fejlesztői konferencián leleplezett Siri AI már képes összetettebb beszélgetésekre, fájlok elemzésére, e-mailek megírására és a telefon kameráján keresztül is értelmezni tudja a környezetet.

Hosszú várakozás után végre bemutatta az Apple a mesterséges intelligenciával működő új Siri-t a vállalat éves fejlesztői konferenciáján, a WWDC-n. A Siri AI névre keresztelt asszisztens jelentős előrelépést jelent a korábbi verzióhoz képest, és több olyan képességet kapott, amelyekkel közelebb kerül az OpenAI ChatGPT-jéhez vagy a Google Gemini rendszeréhez.

Az Apple számára kiemelten fontos volt a mostani bejelentés. A vállalat már 2024-ben ismertette AI-stratégiáját, a fejlesztéseket azonban többször elhalasztották, ami miatt egyre több befektető aggódott amiatt, hogy az Apple lemarad a mesterséges intelligencia versenyében.

Az új Siri egyik legfontosabb újdonsága, hogy képes természetesebb, folyamatos beszélgetésekre. A rendszer a Google Gemini modelljére épül, és már több lépésből álló feladatokat is végre tud hajtani.

A bemutatón az Apple például azt demonstrálta, hogy a felhasználó megkérdezheti, mikor lép fel egy kedvenc előadója a közelben. A Siri AI megkeresi a koncertidőpontokat, emlékeztetőt állít be, majd akár az előadó zenéjét is elindítja.

A rendszer a Fotók alkalmazással is mélyebben integrálódik. A felhasználók természetes nyelven kereshetnek képeket, például egy adott helyszínen vagy eseményen készült fotókat anélkül, hogy manuálisan kellene böngészniük az albumok között.

A Messages alkalmazásban az új Siri képes lesz visszakeresni a családtagok vagy barátok által korábban elküldött információkat is. Így egy cím, időpont vagy más adat megtalálásához nem kell végiggörgetni a teljes beszélgetési előzményt.

Mac gépeken a Siri AI a Spotlight keresőbe épül be. Az Apple példája szerint a felhasználó több dokumentumot kijelölhet, majd megkérheti a rendszert, hogy hasonlítsa össze azokat. A Siri ezután táblázatot készít a különbségekről, majd akár egy e-mail piszkozatát is elkészítheti a kapott információk alapján.

A vállalat egy külön Siri alkalmazást is bemutatott, amely lehetővé teszi a korábbi beszélgetések visszanézését és az új beszélgetések indítását. A beszélgetések az iPhone, az iPad és a Mac között is szinkronizálhatók.

Új funkcióként a Siri a kamera képét is képes lesz értelmezni. A felhasználók lefotózhatnak egy ételt, amelyről a rendszer tápérték-információkat ad, vagy egy éttermi számlát, amelyet automatikusan szétoszt a társaság tagjai között.

A Writing Tools funkció szintén jelentősen fejlődik. A Siri képes lesz szövegek megírására, szerkesztésére és véleményezésére is, hasonlóan a konkurens AI-asszisztensekhez.

Az Apple hangsúlyozta, hogy továbbra is kiemelt szerepet szán az adatvédelemnek. Az Apple Intelligence és a Siri AI részben az eszközökön, részben az Apple saját biztonságos felhőin fut majd.

Van azonban egy fontos korlátozás.

Az Apple közlése szerint az új AI-funkciók egyelőre sem az Európai Unióban, sem Kínában nem lesznek elérhetők, amíg a vállalat nem rendezi a szükséges szabályozási kérdéseket ezekben a régiókban.

A hardverkövetelmények is szigorúak lesznek. A legerősebb helyben futó AI-modellek csak az újabb készülékeken működnek majd, például az iPhone Air, az iPhone 17 Pro és Pro Max modelleken, illetve az M4-es vagy újabb chippel szerelt, legalább 12 GB memóriával rendelkező iPadeken. Mac fronton az M3-as vagy annál újabb chippel, valamint legalább 12 GB memóriával rendelkező számítógépek támogatják majd a teljes funkcionalitást.

A bejelentés után az Apple árfolyama 1,4 százalék mínuszban áll.

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