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Új részvény kerül az S&P 500-ba, rögtön elszállt az árfolyam
Befektetés

Új részvény kerül az S&P 500-ba, rögtön elszállt az árfolyam

Portfolio
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Közel 9 százalékkal emelkedett a Marvell Technology árfolyama a hétfői piacnyitás előtti kereskedésben, miután bejelentették, hogy a mesterségesintelligencia-chipeket gyártó vállalat bekerül az S&P 500 indexbe - jelentette a Cnbc.

Az S&P Global közleménye szerint a Nasdaqon jegyzett félvezetőipari társaság

június 22-én csatlakozik az amerikai részvénypiac irányadó indexéhez, amely az ötszáz legnagyobb amerikai vállalatot tömöríti.

A Marvell papírjai a piacnyitás előtti szakaszban 9,5 százalékos pluszban tartózkodtak, míg az idei hozamuk már elérte a 210 százalékot. Az indexbe a Marvell mellett az elektronikai bérgyártó Flex is bekerül, miközben a Pool Corp és a The Campbell's Company távozik az S&P 500-ból.

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A mintegy 230 milliárd dolláros piaci kapitalizációjú Marvell nagy teljesítményű félvezetők tervezésére specializálódott, amelyeket felhőszolgáltatásokban, mesterségesintelligencia-rendszerekben, vállalati hálózatokban, az 5G-infrastruktúrában és az autóiparban egyaránt alkalmaznak. Az 1995-ben alapított, kaliforniai Santa Clara-i székhelyű vállalat jelentős szereplője a szektornak.

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A Marvell árfolyamát már a múlt héten is kedvező impulzus érte, miután az Nvidia vezérigazgatója, Jensen Huang a tajpeji Computex konferencián a Marvell vezetője, Matthew Murphy mellett állva a színpadon a "következő ezermilliárd dolláros vállalatként" méltatta a társaságot. Ezt követően a Marvell részvényei másnap, június 2-án 32,5 százalékot ugrottak, ami a vállalat történetének eddigi legnagyobb egynapos emelkedését jelentette.

Az Nvidia még márciusban jelentett be egy 2 milliárd dolláros befektetést a Marvellbe. Huang szerint az együttműködés megkönnyíti a partnerek számára, hogy az Nvidia mesterségesintelligencia-infrastruktúrájára építsenek.

A Marvell a 2026-os pénzügyi év első negyedévében felülmúlta az elemzői várakozásokat, miután 2,4 milliárd dolláros árbevételt könyvelt el. Az adatközponti üzletág erős teljesítményére támaszkodva a menedzsment az év hátralévő részére is további növekedést jelzett előre.

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