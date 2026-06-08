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Újabb akkumulátoros tevékenység kaphat zöld utat az egyik magyar városban

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A komáromi ipari parkban működő JWH Kft. új technológia engedélyeztetését kezdeményezte, amellyel a tevékenységét kibővítve képessé válna az akkumulátorgyártás során keletkező katódiszap feldolgozására és újrahasznosítására - írta meg a HVG.

A vállalat jelenleg NMP-oldószerrel szennyezett ipari szennyvíz kezelésével foglalkozik - írta a HVG az aHangra hivatkozva.

Amennyiben az új eljárás megkapja a hatósági jóváhagyást, a cég a jövőben újfajta, nikkel-, kobalt- és mangántartalmú akkumulátorhulladékot is fogadhat.

A tervezett újrahasznosítási folyamat során nemcsak az oldószert nyerik vissza, hanem úgynevezett "black powder", azaz katódpor is keletkezik. A technológiai bővítéssel kapcsolatban Komárom önkormányzata 2026. június 18-án elektronikus közmeghallgatást tart.

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