Az ügyészség mégis nyomozást indít a Mol-vezetők milliárdos részvényügyletei ügyében

Nyomozás indult a Molnál felmerült bennfenteskereskedelem-gyanús részvényügyletek ügyében, miután a Fővárosi Főügyészség hatályon kívül helyezte a Budapesti Rendőr-főkapitányság korábbi elutasító határozatát. A 444 arról ír, hogy az ügyészség szerint a rendőrség nem vizsgálta megfelelően, hogyan történhetett jelentős részvényértékesítés egy árfolyamérzékeny esemény után, miközben a nyilvánosság csak hetekkel később értesült az olajszállítás leállásáról. A vádhatóság állítólag azt is kifogásolta, hogy a BRFK döntése nagyrészt a Mol saját nyilatkozatára épült, ami nem tekinthető független értékelésnek.

Döntött az ügyészség, hogy nyomozás indul a Molnál felmerült bennfenteskereskedelem-gyanús részvényügyletek miatt – tudta meg a 444.

A lap szerint a Fővárosi Főügyészség helyt adott a feljelentő panaszának, és hatályon kívül helyezte a Budapesti Rendőr-főkapitányság április 9-i határozatát, amellyel a rendőrség korábban bűncselekmény gyanújának hiányára hivatkozva elutasította a feljelentést.

A 444 által ismertetett ügyészségi határozat szerint a rendőrség a feljelentés kiegészítése során nem tisztázta megfelelően, hogyan történhetett jelentős volumenű részvényértékesítés egy árfolyamérzékeny esemény után, és miért csak hetekkel később, sajtóhírek alapján jelent meg nyilvános tájékoztatás az olajszállítás leállásáról, miközben az ukrán fél a kőolaj továbbítására vonatkozó szerződést már január 27-én informális értesítésben felfüggesztette.

Az ügyészség szerint a feljelentésben foglaltak megfelelő vizsgálata nyomozás keretében lehetséges.

Az ügy előzménye, hogy sajtóhírek szerint három Mol-vezető az év elején részvényei döntő részét eladta a Barátság kőolajvezeték elleni január 27-i támadás és a Mol február 16-i hivatalos bejelentése közötti időszakban. Anthony Radev, Járai Zsigmond és Székely Ákos összesen több mint 1,36 milliárd forint bevételt értek el az ügyletekkel.

A kérdés az, hogy a részvényeladások idején rendelkezhettek-e olyan, még nem nyilvános információval, amely befolyásolhatta volna a Mol árfolyamát.

Az ügyészség a felülvizsgálat során azt is kifogásolta állítólag, hogy a BRFK korábbi döntése jelentős részben a Mol saját nyilatkozatára épült, amely önmagában nem tekinthető független értékelésnek. A vádhatóság arra is rámutatott, hogy a büntetőeljárásban eljáró hatóságot nem köti az MNB esetleges piacfelügyeleti eljárása vagy szakhatósági álláspontja. Az ügyészségi döntéssel a nyomozás külön új határozat nélkül megindult, az ügy pedig visszakerül a BRFK-ra.

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