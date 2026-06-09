Az ügyészség mégis nyomozást indít a Mol-vezetők milliárdos részvényügyletei ügyében

Döntött az ügyészség, hogy nyomozás indul a Molnál felmerült bennfenteskereskedelem-gyanús részvényügyletek miatt – tudta meg a 444.
A lap szerint a Fővárosi Főügyészség helyt adott a feljelentő panaszának, és hatályon kívül helyezte a Budapesti Rendőr-főkapitányság április 9-i határozatát, amellyel a rendőrség korábban bűncselekmény gyanújának hiányára hivatkozva elutasította a feljelentést.
A 444 által ismertetett ügyészségi határozat szerint a rendőrség a feljelentés kiegészítése során nem tisztázta megfelelően, hogyan történhetett jelentős volumenű részvényértékesítés egy árfolyamérzékeny esemény után, és miért csak hetekkel később, sajtóhírek alapján jelent meg nyilvános tájékoztatás az olajszállítás leállásáról, miközben az ukrán fél a kőolaj továbbítására vonatkozó szerződést már január 27-én informális értesítésben felfüggesztette.
Az ügyészség szerint a feljelentésben foglaltak megfelelő vizsgálata nyomozás keretében lehetséges.
Az ügy előzménye, hogy sajtóhírek szerint három Mol-vezető az év elején részvényei döntő részét eladta a Barátság kőolajvezeték elleni január 27-i támadás és a Mol február 16-i hivatalos bejelentése közötti időszakban. Anthony Radev, Járai Zsigmond és Székely Ákos összesen több mint 1,36 milliárd forint bevételt értek el az ügyletekkel.
A kérdés az, hogy a részvényeladások idején rendelkezhettek-e olyan, még nem nyilvános információval, amely befolyásolhatta volna a Mol árfolyamát.
Az ügyészség a felülvizsgálat során azt is kifogásolta állítólag, hogy a BRFK korábbi döntése jelentős részben a Mol saját nyilatkozatára épült, amely önmagában nem tekinthető független értékelésnek. A vádhatóság arra is rámutatott, hogy a büntetőeljárásban eljáró hatóságot nem köti az MNB esetleges piacfelügyeleti eljárása vagy szakhatósági álláspontja. Az ügyészségi döntéssel a nyomozás külön új határozat nélkül megindult, az ügy pedig visszakerül a BRFK-ra.
Címlapkép forrása: Portfolio
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Találd meg a neked való befektetési alapot!
Komoly szigorításra készül a Tisza-kormány a pénzmosás miatt
A Pénzügyminisztérium új bejelentési kötelezettségeket írna elő.
Megszűnhet a határellenőrzés az egyik magyar határszakaszon
Tárgyal róla a szlovén kormány.
Kihirdették a devizahitelesek sorsát meghatározó törvényt
Már szerdától él az új rendszer.
Feljelentést tett a szociális miniszter az Orbán-kormány által vásárolt nyuszimotorok ügyében
Balásy Gyula cégeitől vették őket a piaci ár háromszorosáért.
Súlyos eszkaláció a Hormuzi-szorosnál: Irán lelőtt egy Apache helikoptert, Trump megtorlást ígér
A két pilótát kimentették.
Forrong a bankszámlapiac, díjemelések jönnek - Hogyan lehet most jó döntést hozni a bankválasztásnál?
Mit érdemes a klasszikus díjak mellett még figyelembe venni?
Alakul az alaptörvény-módosítás: mégsem kap vissza mindent az állam a sokat vitatott alapítványoktól
Több részt teljesen átírtak az állami vagyon kapcsán.
Veszélyes fegyverré vált az, amiből súlyos hiány van – Egy eddig kiaknázatlan aranybányával vághat vissza az unió
Jessika Roswall fontos kijelentést a környezetvédelmi lépésekről.
Az állami árstopok olyanok, mint a drogok - könnyű rászokni, de annál nehezebb leszokni róluk
A forint erősödik, a kötvénypiac fellélegzett, a vállalkozók optimistábbak, az ország pedig eufóriában él a választások óta. De vajon valódi gazdasági fordulat kezdődött, vagy csak... Th
GloBE-bevallás 2026: mit kell tudni a június 30-i QDMTT és GIR határidőről?
Még csak most ért véget a 2025-ös beszámolókészítési és TAO-HIPA bevallási időszak, máris az első éles GloBE-bevallási szezon közepén vagyunk. A 2024-es helyi QDMTT bevallásig és a GIR
Újabb kamatvágás az állampapíroknál: még a héten kedvezőbb feltételekkel lehet befektetni
Az Államadósság Kezelők Központ (ÁKK) oldalán megjelent tájékoztatás alapján újabb kamatcsökkenés érkezik a lakossági állampapíroknál. De melyik befektetések érintettek? Meddig lehet m
Irodapiaci fordulat Budapesten - gazdaságpolitikai váltás, ESG és AI
A budapesti irodapiac egyszerre állhat a prémium, ESG-kompatibilis terek iránti kereslet erősödése és az AI középtávú kockázatai előtt. The post Irodapiaci fordulat Budapesten - gazdaságpolit
Magyarország tartott ki legjobban a tömegközlekedés mellett, míg a régió autóba ült
Az elmúlt két évtizedben a BB tengely lakossága egyre kevésbé használja a buszt és a vonatot, a személyautó vált a mobilitás első számú eszközévé. Az... The post Magyarország tartott ki
Buborékok és bajnokok - a tőzsde mindenkori sztárjai a Nifty Fiftytől a Magnificent Sevenig
Minden tőzsdei korszaknak megvannak a maga "kiválasztottjai" - az a szűk részvénycsoport, amelyre az intézményi befektetők, az elemzők és a média szinte egyszerre szegezi a tekintetét. Mögö
A belga hatóság bekeményít: büntetőeljárások adatvédelmi jogsértés esetén
A belga Adatvédelmi Hatóság ("GBA") 2026 májusában hivatalosan bejelentette, hogy a jövőben aktívan élni kíván a büntetőeljárás kezdeményezésének lehetőségével az adatvédelmi szabá
A hét legfontosabb elemzés 2026 áprilisából - Egészség, megtakarítások, árak, munkahelyek, oktatás, Ukrajnából menekültek
A magyar elemző, kutató világ 25 új adatokat, kutatási eredményeket bemutató elemzéseit szemlézve mutatjuk be a hét legérdekesebb munkát. A hónap üzenete: Az ország helyzete a bizonytalansá
Közép-Európa legnagyobb VRFB-tárolója épül meg (x)
Szűrővizsgálat vagy műtét? Egészséghitellel nem jelent gondot! (x)
Az új konstrukció révén már nem kell kompromisszumot kötnie.
NEO Construct: komplex kivitelezés egy kézből (x)
Megfordult a széljárás, lépéselőnyben Kijev – Teljesen kicsúszik az irányítás Putyin kezei közül?
Nem fest jól a helyzet Moszkva szemszögéből.
Mindenkit meglepett a friss adat: az MNB is zöld lámpát kapott a kamatcsökkentésre?
A keddi Checklistben a friss inflációs adatról beszélgettünk.
Megvan, honnan jöhet az első százmilliárdos spórolás a Tisza-kormánynak
Könnyebb lehet, mint gondoltuk.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?