Bemondta a JP Morgan, kell-e aggódni a tőzsdei esés miatt

Jack Caffrey, a JP Morgan alapkezelési divíziójának portfóliómenedzsere úgy véli, hogy a vállalati nyereségek 2026-ban meghaladhatják a 22 százalékos növekedést, miután a tavalyi bővülés 15 százalék körüli szinten alakult.

A szakember 2027-re is hasonló ütemű emelkedést vetít előre.

Caffrey a Bloombergnek adott nyilatkozatában kifejtette, hogy a jelenlegi piaci trendet alapvetően a profitnövekedés hajtja, ezért továbbra is kedvezőnek látja a részvénypiac kilátásait.

Az amerikai részvénypiac idei szárnyalása – amelyet jelentős részben a mesterséges intelligenciához kapcsolódó infrastrukturális beruházások ösztönöztek – pénteken átmenetileg megtorpant, mivel az erős munkaerőpiaci adatok nyomán felerősödtek a Federal Reserve esetleges kamatemelésével kapcsolatos piaci várakozások. A tőzsdék azonban a hét elején ismét magukra találtak az AI-trade újbóli élénkülésével.

Caffrey optimizmusa éles ellentétben áll más Wall Street-i elemzőházak várakozásaival. A Bank of America Securities pénteki elemzésében túl sok figyelmeztető jelre hívta fel a figyelmet, és profitrealizálást javasolt a befektetőknek. A Citigroup stratégái eközben rámutattak, hogy a kereskedők intenzíven építik ki az amerikai részvények esésére játszó short pozícióikat, és a Nasdaq 100 index pénteki, közel 5 százalékos zuhanása – amely 14 hónapja a leghevesebb volt – is csak részben mérsékelte a túlzott befektetői kitettséget.

A portfóliómenedzser elismerte, hogy a piaci hangulat kissé túlfűtötté válhatott, azonban hangsúlyozta, hogy az olyan mutatók, mint a félelemindexként is ismert VIX volatilitási mutató vagy a kockázati felárak szintje nem utalnak komolyabb aggodalomra. Caffrey hozzátette, hogy amennyiben a kedvező vállalati profitvárakozások továbbra is fennmaradnak, a részvénypiac emelkedő trendje is folytatódhat, még akkor is, ha az elkerülhetetlen korrekciók rövidek és hevesek lesznek.

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