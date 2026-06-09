Itt a jelzés: a profik szerint közel 80 százalékkal többet érhet ez a részvény

Az AI-rali egyik legfontosabb kérdése ma már nem az, hogy lesznek-e még nyertesei a mesterséges intelligencia térnyerésének, hanem az, hogy hol lehet még ésszerű áron beszállni. A legnagyobb sztorik egy része már nagyon sokat ment, ezért különösen felértékelődnek azok a részvények, amelyek mögött egyszerre van erős növekedési narratíva, elemzői támogatás és vonzó árazás.
Most egy ilyen papírt néztünk meg közelebbről: a célárak látványosan emelkednek, a felértékelődési potenciál jelentős lehet, miközben a részvény árazása az emelkedés ellenére közel sem tűnik elszálltnak.
Ez a cég nem más,
Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!
Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!
Már előfizetőnk vagy? Bejelentkezés