Itt a jelzés: a profik szerint közel 80 százalékkal többet érhet ez a részvény

Továbbra is elképesztő tempóban pörög az AI-sztori a tőzsdéken, de a nagy rali után egyre nehezebb valóban vonzó beszállási pontokat találni. Mostani elemzésünkben egy olyan részvényt veszünk górcső alá, amelyre futószalagon érkeznek a céláremelések, az elemzők szerint akár 80 százalékos rali is jöhet, miközben a papír egyáltalán nem drága, sőt.

Az AI-rali egyik legfontosabb kérdése ma már nem az, hogy lesznek-e még nyertesei a mesterséges intelligencia térnyerésének, hanem az, hogy hol lehet még ésszerű áron beszállni. A legnagyobb sztorik egy része már nagyon sokat ment, ezért különösen felértékelődnek azok a részvények, amelyek mögött egyszerre van erős növekedési narratíva, elemzői támogatás és vonzó árazás.

Most egy ilyen papírt néztünk meg közelebbről: a célárak látványosan emelkednek, a felértékelődési potenciál jelentős lehet, miközben a részvény árazása az emelkedés ellenére közel sem tűnik elszálltnak.

Ez a cég nem más,