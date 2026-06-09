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Kiderült, mikor megy tőzsdére a Perplexity
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Kiderült, mikor megy tőzsdére a Perplexity

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A Perplexity vezérigazgatója, Aravind Srinivas a CNBC-nek adott interjújában megerősítette, hogy a mesterséges intelligenciával működő keresőmotor-fejlesztő vállalat 2028-ban tervezi a tőzsdére lépést, függetlenül attól, hogyan fogadja majd a piac az Anthropic és az OpenAI nyilvános részvénykibocsátását - jelentette a Cnbc.

A Perplexity vezérigazgatója, Aravind Srinivas korábban csupán annyit közölt, hogy 2028 előtt nem tervezik a tőzsdére lépést, a legutóbbi kijelentése már lényegesen konkrétabb menetrendet vázol fel.

Ettől a két vállalattól (Anthropic és OpenAI) függetlenül 2028-ra ütemeztük a tőzsdére lépést, és ehhez tartjuk is magunkat

– nyilatkozta Srinivas a kedden sugárzott interjúban.

A bejelentés különösen időszerű, mivel a Claude nevű chatbotot fejlesztő Anthropic a múlt héten bizalmasan benyújtotta a tőzsdére lépéshez szükséges dokumentumokat, ráadásul a vállalat legutóbbi piaci értékelése már a több tízmilliárd dolláros nagyságrendet is elérte. Hétfőn az OpenAI szintén bizalmas tőzsdei bevezetési kérelmet nyújtott be. Ezek a tranzakciók a SpaceX e heti tőzsdére lépésével együtt

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a történelem legnagyobb nyilvános részvénykibocsátásai közé tartozhatnak,

így komoly mérföldkövet jelentenek majd a befektetői kedv felmérésében.

Srinivas úgy véli, ha ezek a tőzsdei bevezetések kudarcot vallanak, annak negatív hatásai az egész technológiai szektorra átgyűrűznek majd.

A SpaceX e heti piacra lépése egyértelmű iránymutatást ad majd arra vonatkozóan, hogyan fogadják majd a befektetők az Anthropicot vagy az OpenAI-t

– fogalmazott. Hozzátette, hogy véleménye szerint mindkét vállalat rászolgált a magas értékeltségre, mivel piacvezető szerepet töltenek be, azonban ha a következő fél évben nem mutatnak fel érdemi technológiai fejlődést a modelljeiknél, az komoly nehézségeket okozhat számukra.

A vezérigazgató kitért a vállalati mesterségesintelligencia-kiadások kérdésére is, amelyet Sam Altman közelmúltbeli nyilatkozata állított a középpontba. Az OpenAI vezetője szerint ugyanis az AI-technológia magas költségei komoly kihívást jelentenek a cégeknek. Srinivas megemlítette az úgynevezett "tokenhalmozás" (tokenmaxxing) jelenségét is, amikor az alkalmazottak mesterségesen növelik az AI-eszközök használatát, hogy produktívabbnak tűnjenek a vezetőség szemében. Véleménye szerint azonban a valódi megoldás az lenne, ha mindenki a konkrét feladatnak leginkább megfelelő modellt alkalmazná.

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