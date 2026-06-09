Rekord árbevételt ért el a Wallis Csoport

A Wallis Csoport portfólióvállalatai 2025-ben 912 milliárd forintra növelték árbevételüket, ami a Veres Tibor által alapított és tulajdonolt cégcsoport
eddigi legmagasabb árbevétele, és több mint 27 százalékkal haladja meg az egy évvel korábbit.
Az árbevétel több mint 60 százaléka, mintegy 552 milliárd forint külföldi piacokról származik.
A Wallis Csoport árbevételének növekedése mellett az eredménytermelő képesség is stabil volt: a csoportszintű EBITDA-eredmény 2025-ben közel 97 milliárd forint volt a 2024-es 103 milliárd forint után.
A társaság eredményeihez több szakmai elismerés is kapcsolódott, többek között a Wallis Csoport elnyerte 2025-ben a Budapesti Értéktőzsde tőkepiac fejlesztéséért járó különdíját. Mező Gyula, a Wallis Asset Management Zrt. vezérigazgatója a 2025-ös eredmények és a jövő kapcsán kiemelte, hogy továbbra is keresik azokat az érett fázisban lévő befektetési lehetőségeket, amelyek jól illeszkednek a Wallis hosszú távú stratégiájába, és amelyekből a következő évek meghatározó növekedési történetei épülhetnek fel.
A portfólió legnagyobb tagvállalata, az ingatlanfejlesztés területén Magyarországon, Lengyelországban és Németországban is meghatározó WING Csoport árbevétele 53 százalékkal, 304 milliárd forintra emelkedett 2025-ben, EBITDA-ja pedig elérte a 64 milliárd forintot. A WING közel 60 százalékos részesedéssel rendelkezik a Bauwert AG-ban, lengyel leányvállalatai, az Echo Investment és az Archicom a Varsói Tőzsdén is jelen vannak. Az Echo Investment 189 milliárd, a berlini székhelyű Bauwert 29 milliárd forintos árbevételt ért el, a hazai tevékenység bevétele pedig 86 milliárd forintra nőtt. Rekordévet zárt 2025-ben a WING Csoport leányvállalatán, a Mevinvesten keresztül a Wallis érdekeltségébe tartozó AKKO Invest, melynek konszolidált árbevétele 46 milliárd forint fölé, EBITDA-ja közel 4 milliárd forintra emelkedett.
Az AutoWallis Csoport 2025-ben 477 milliárd forintos árbevételt és 19 milliárd forintos EBITDA-t ért el. A régió 17 országában több mint 30 márkát képviselő vállalat egy év alatt 12 százalékkal több, közel 55 ezer darab gépjárművet értékesített. Az árbevétel közel kétharmada – 318 milliárd forint – külföldi piacokról származott, a hazai értékesítés 160 milliárd forintot tett ki.
A 2016 óta a Wallis Csoport tulajdonában működő Praktiker árbevétele 2025-ben 12 százalékkal, 99 milliárd forintra emelkedett, az adózott eredmény pedig több mint kétszeresére, 1,2 milliárd forintra nőtt. A barkácslánc magyarországi piaci részesedése 34 százalékra emelkedett. A vállalat elmúlt évét az árbevétel-növekedés mellett a működés hatékonyabbá tétele, a digitális csatornák és az áruházak fejlesztése, valamint a szakértői-tanácsadói szolgáltatás fejlesztése jellemezte.
A Graboplast, amely Közép-Kelet-Európa vezető speciális padlógyártója, 2025-ben 19 milliárd forintos árbevételt és 1,2 milliárd forintos EBITDA-t ért el, miközben exportaránya továbbra is 80 százalék feletti. A globális építőipari konjunktúra gyengülése a Graboplastot is érintette: árbevétele és EBITDA-ja egyaránt kismértékben elmaradt a 2024-es szinttől, a győri székhelyű vállalat termékei azonban öt kontinens mintegy 80 országába jutnak el.
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