Trump kegyelmét kéri a rácsok mögé dugott kriptocsaló, aki 8 milliárd dollárt nyúlt le

Az amerikai igazságügyi minisztérium nyilvántartása szerint Bankman-Fried úgynevezett

utólagos kegyelmet kért, amely nem törölné el az ítéletét, de visszaállítaná bizonyos állampolgári jogait, köztük a választójogát is.

A kérelmet azt követően nyújtotta be, hogy egy manhattani szövetségi bíróság hét vádpontban mondta ki bűnösnek, amiért 8 milliárd dollárt tulajdonított el az FTX ügyfeleitől.

Bankman-Fried a Fox Business csatornának adott friss interjújában kijelentette, hogy határozottan szeretne elnöki kegyelmet kapni. Állítása szerint nem tulajdonította el az ügyfelek forrásait, és arra hivatkozott, hogy az FTX-ügyfelek azóta a követeléseik mintegy 170 százalékát visszakapták. Véleménye szerint a kereskedési platform azon kevés tőzsdék egyike volt, amelyek túlfedezettek voltak, így a károsultakat nemcsak kártalanították, hanem végül nyereséggel szállhattak ki.

Donald Trump eddig már több esetben is élt a kegyelmezési jogával, többek között Csang-peng Csao, a Binance kriptotőzsde alapítója esetében is, akit a pénzmosás elleni szabályok megsértése miatt négy hónap börtönbüntetésre ítéltek. Bankman-Fried esélyei ugyanakkor bizonytalanok, hiszen Trump még januárban a New York Timesnak adott nyilatkozatában kijelentette, hogy nem adna kegyelmet az FTX egykori vezetőjének.

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