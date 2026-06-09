  • Megjelenítés
Újabb nagy kamatvágást jelentettek be a lakossági állampapíroknál, mutatjuk az új kamatokat
Befektetés

Újabb nagy kamatvágást jelentettek be a lakossági állampapíroknál, mutatjuk az új kamatokat

Portfolio
Gyors összefoglaló
Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.
Három hét telt csak el az ÁKK legutóbbi bejelentése óta, és máris ismét csökkenti a lakossági állampapírok kamatát az Államadósság Kezelő Központ. A kamatok 0,5 százalékpontos mérséklését a pénzügyi piacokon tapasztalható intenzív hozamcsökkenés indokolja. A legnépszerűbb állampapír, a FixMÁP június 12-ét követően már csak 6%-os éves kamatot fog fizetni a korábbi 7% és a jelenlegi 6,5% helyett. A kamatcsökkentés a következő három napban újra nagy rohamot hozhat a lakossági állampapíroknál, ezt láttuk legutóbb is.

A hazai kamatkörnyezet további javulására reagálva az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) új sorozatokat indít és lezárja a fix kamatozású lakossági állampapírok, valamint a változó kamatozású BMÁP jelenleg futó sorozatait.

A kamatok 0,5 százalékpontos mérséklését a pénzügyi piacokon tapasztalható intenzív hozamcsökkenés indokolja.

- közölte az ÁKK.

Az ÁKK állampapír aukcióin az elmúlt időszakban folytatódott a hozamcsökkenés. A hazai intézményi állampapír piacon tapasztalható, az államadósság finanszírozását pozitívan érintő változás a lakossági állampapírok kamatozásának újabb felülvizsgálatát eredményezte. A változtatás célja az adósságkezelés költségeinek további mérséklése, a lakossági piac stabilitásának megőrzése mellett - tették hozzá.

Még több Befektetés

Vége a hosszas kórházi kezeléseknek? Az űrből érkezhet a fájdalommentes segítség

Rekord árbevételt ért el a Wallis Csoport

Kiderült, mikor megy tőzsdére a Perplexity

A hozamok változását épp tegnapi cikkünkben mutattuk be alábbi ábránkon:

Kapcsolódó cikkünk

Megtaláltuk: így tudnak hirtelen tízmilliárdokat spórolni Magyar Péterék, és ehhez elég volt "csak" megnyerni a választást

Bejelentették:

az ÁKK 2026. június 12-én lezárja a jelenleg futó fix kamatozású lakossági állampapír- és BMÁP-sorozatokat.

Az egységesen 0,5 százalékponttal csökkentett kamatozású sorozatokat 2026. június 12-ét követően jegyezheti a lakosság.

Az állampapírok egyéb jellemzői változatlanok maradnak.

A változások részletezve:

  1. a Fix Magyar Állampapír (FixMÁP) új sorozatának kamata évi 6,00 százalékra (EHM: 6,13%) mérséklődik.
  2. a Magyar Állampapír Plusz (MÁP Plusz) új sorozat kamatozása ezentúl is sávosan emelkedik az ötéves futamidő alatt, a módosítást követően 5,5-6,5 százalék (EHM: 5,99%) között.
  3. a MÁP Plusz nyomdai változatának új kamata 4,5-5,75 százalék (EHM: 5,23%) közötti sávban emelkedik időarányosan az öt év során.
  4. az egy- és kétéves Kincstári Takarékjegyek (KTJ-I és KTJ-II) esetén a KTJ-I új kamata 4,5 százalékra (EHM: 4,50%), míg a KTJ-II kamata 5,0 százalékra (EHM: 4,88%) mérséklődik.
  5. a Bónusz Magyar Állampapír (BMÁP) kamatprémiuma 0,25 százalékra mérséklődik, ami a hatéves futamidő utolsó két évében 0,50 százalékra emelkedik, így a változó kamatozású állampapír kamata az első periódusban éves 5,87% százalék.

Azt írják, az ÁKK Zrt. folyamatosan monitorozza a pénz- és tőkepiaci folyamatokat, valamint a finanszírozás helyzetét és költségeit és ezeknek megfelelően dönt a lakossági állampapírok kondícióiról. Ezzel a rugalmassággal biztosítja, hogy az állam finanszírozása egész évben stabil, kiszámítható és biztonságos maradjon a lehető legalacsonyabb költségek mellett, miközben a lakossági befektetők továbbra is széles termékpaletta kínálatából választhatnak a preferenciáiknak megfelelő, kedvező kondíciójú lakossági állampapírok közül.

A FixMÁP, MÁP Plusz, BMÁP sorozatok 2026. június 16-i értéknappal, a KTJ sorozatok június 15-i, a nyomdai MÁP Plusz sorozatok pedig június 13-i forgalmazástól vásárolhatók az új kamatszinteken.

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Lesz NER kárpótlási jegy?

Elgondolkozom, hogyan lehetne megúszni, hogy folyton állami károsultak kárpótlásával gyötrődjünk. Nyilván sokféleképpen, de most egy aspektusra koncentrálnék. A ‘90-es évekbeli kárpótl

PR cikk

Konferencia ajánló

ZALAEGERSZEG - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

ZALAEGERSZEG - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. június 9.

Debrecen Economic Forum 2026

2026. június 9.

BUDAPEST - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. június 17.

Erős forint: piaci hullám vagy rezsimváltás?

2026. június 24.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
„Felégetnek mindent, ami mozog” – Ukrajna sikerre vitte a felőrlő hadviselést, Oroszország nem találja az ellenszert
Belenyúlt a védett benzináras rendszerbe a kormány – Mit jelent ez pontosan?
Új részvény kerül az S&P 500-ba, rögtön elszállt az árfolyam
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility