Veszélyben a részvénypiacokat magasban tartó pénzcsap

Az elmúlt hónapok nagyon furcsán teltek a tőzsdéken. Iráni háború ide vagy oda, de az amerikai tőzsdék úgy emelkedtek, mintha zsinóron húzták volna. Lehet az AI-val kapcsolatos friss fejleményekre mutatni, mint katalizátorokra, de az igazság az, hogy ezek megvoltak korábban is, mégsem láttunk ennyire erős emelkedést.
A háttérben van egy likviditási mechanizmus, ami ezt a szédületes emelkedést okozza. Pénteken már egy pillanatra megingott. 5% esés lett a vége a technológiai vezérelt Nasdaq 100-ban.
Az utóbbi hetekben egyre inkább erősödnek azok a jelek, ami szerint ez a machanizmus a végnapjait éli. A profik azonban ilyenkor sem eladnak, hanem rotálnak.
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