Az Egyesült Államokban már nem csak elmélet a fiskális dominancia

A Fed függetlenségéről szóló vita valójában nem elsősorban Jerome Powellről, Kevin Warshról vagy a következő kamatdöntésről szól. A háttérben egy sokkal jelentősebb történet körvonalazódik: az amerikai államadósság mérete és finanszírozási igénye egyre inkább meghatározza, milyen mozgástere marad a monetáris politikának. Az ennek jövőjét feltérképező háromrészes cikksorozata első részében Heinz Frigyes Ferdinánd, az OTP Alapkezelő globális makroelemzési és stratégiai vezetője azt mutatja be, miért került az Egyesült Államok közelebb a fiskális dominancia világához.

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Az áprilisban leköszönő Jerome Powell jegybankelnököt megszokta, és talán meg is kedvelte a piac, amiben szerepet játszott higgadt és pragmatikus kommunikációja. Az egyetlen komolyabb hiba, ami a nevével kapcsolódik össze, az volt, amikor 2021-ben a pandémiát követően felpörgő inflációt túl sokáig nevezte átmenetinek a Fed, és hosszabb késedelemmel reagált szigorítással. Ugyanakkor az ő időszaka alatt sikerült a puha landolás a gazdaságban, ami ritka bravúrnak számít egy olyan léptékű inflációs sokknál, mint amilyen a Covid utáni években történt.

Szintén fontos előzmény, hogy az elmúlt évben Donald Trump rendszeresen támadta Powellt, és ezek egy ponton jogi fenyegetésekbe fordultak, ami eléggé szokatlan fejlett országokban. Az egyik ok, ami a támadások hátterében lehet, az amerikai államháztartás óriási refinanszírozási igénye 2026-ban: amikor több mint 30 százalékát kell tovább görgetni a nem kicsi adósságnak, nem mindegy, hogy ez milyen kamatszinten történik. Powell nem tört meg, és a jegybanki függetlenség védelmezőjének szerepébe helyezkedett.

A jegybanki függetlenség körüli vita azonban valójában egy sokkal mélyebb problémára mutat rá. A Powellt követő Kevin Warsh kinevezésének valódi tétje nem a kamatpálya, hanem az, hogy az amerikai gazdaság mennyire sodródik tovább a fiskális dominancia irányába. Az Egyesült Államok fenntarthatatlan költségvetési folyamataira tekintve erősen szkeptikus vagyok azzal kapcsolatban, hogy a monetáris politika valóban képes lesz-e függetleníteni magát a költségvetési realitásoktól.

A fiskális dominancia már nem távoli kockázat

Véleményem szerint az amerikai gazdaságban már túl vagyunk azon, hogy erről, mint távoli, látens gazdasági kockázatról beszéljünk, bár klasszikus fiskális dominanciáról még nem beszélhetünk.

Utóbbi ugyanis azt jelentené, hogy a Fed nyíltan alárendeli inflációs mandátumát az államadósság finanszírozhatóságának. Erre volt példa történelmileg a hozamgörbe-kontroll alkalmazása 1942 és 1951 között, amikor a második világháború után az Egyesült Államokban a Fed lényegében plafont határozott meg az állampapír-hozamoknak, miközben az infláció időszakosan ezt meghaladta. Ez a reálkamatok tartósan negatív tartományba tolásán keresztül segítette a háborús adósság „inflálását” a GDP 120 százaléka körüli szintről, 74 százalék körüli szintre. A második világháború idején a Fed még explicit módon határozott meg felső korlátot a hozamoknak. Itt még nem tartunk, és a mai gazdasági viszonyok között nem is lenne egyszerű egy ilyen rendszert bevezetni. Akkoriban a tőkemozgások korlátozottabbak, az inflációs várakozások stabilabbak és a globalizált pénzügyi rendszer jóval kisebb volt. Ma egy tartós hozamplafon könnyen azt az üzenetet küldené a piacnak, hogy a Fed részben az államadósság finanszírozását szolgálja, ami dollárgyengülést, inflációs félelmeket és a hosszú távú inflációs várakozások elszabadulását okozhatná.

Ami már most is látható, az a fiskális dominancia puha formája.

A növekvő és politikailag egyre nehezebben kezelhető államadósság-terhek miatt a Fednek fokozottan figyelnie kell arra, hogy mi történik az állampapírpiacon. A hosszú kötvény hozamok rendkívül érzékennyé váltak a kötvénykibocsátással, fiskális fundamentumok változásával kapcsolatos hírekre, amelyek a hosszú kötvények lejárati prémiumának sokkjaiban csapódnak le. Ennek részben az az oka, hogy egy jó pár éve csökkenő trenden a külföldi állami befektetők, jegybankok (Japán, Kína stb.) aránya az amerikai állampapírok piacaként, helyüket részben rövidebb befektetési horizontú, gyorsabban reagáló privát pénzügyi befektetői intézmények vették át.

A Fed mandátuma még mindig az infláció féken tartása, de fokozatosan szűkül a mozgástere. Magas kamatkörnyezetben egy esetleges kamatemelés egyben az állam finanszírozási terheit is növeli. Ezért a Fed kénytelen figyelembe venni a pénzügyi stabilitási és állampapírpiaci kockázatokat is.

A hosszú kamatok emelkedéséből származó kockázatokra és a jelentősen megnövekedett költségvetési deficitek finanszírozási igényeire a Covid utáni évek (különösen 2022) óta a US Treasury a hitelfelvétel struktúrájának rövidebb irányba tolásával reagált. Ez segít valamennyire féken tartani a hosszú hozamok volatilitásából eredő kockázatokat, de megnöveli az adósság rövid távú tovább görgetési kockázatait, és ahogy azt az elmúlt évben láttuk, feszültséget eredményezhet az inflációval küzdő jegybank rövid kamatokat befolyásoló politikája és a kormányzat között.

(A korábban az IMF-nél végzett elemzéseink során, az adósság struktúra jelentős rövidülését többnyire a fiskális fundamentumok romlásaként értékeltük feltörekvő országok esetében. Ez nem igazán pozitív jel akkor sem, ha a világ egyik legfejletteb gazdaságáról van szó.)

Fenntarthatatlan adósságfundamentumok

Az Egyesült Államok nem az egyetlen fejlett ország, amely a fiskális dominancia irányába sodródik.

A Covid alatti háborús szintű deficitek számos országban felgyorsították az államadóság évtizedek óta tartó emelkedését. A legtöbb ország nem igazán használta ki a Covid utáni éveket a fiskális fundamentumok megerősítésére. A nagyobb fejlett országok közül Németországon kívül, ahol ez évben szintén lazítanak, nem fenntartható pályán láthatjuk az államadósságokat.

Az amerikai állam esetében a nem egyszerűen az államadósság szintje problémás. Nagyobb problémát jelent az adósságdinamika, amely 2000 óta az egyik legnagyobb növekedést eredményezte az amerikai államadósság GDP arányban a fejlett országok között és a költségvetési fundamentumok több okból aggodalomra adnak okot.

Az első probléma a költségvetési hiány békeidőben és nem recessziós viszonyok között szokatlan mérete. A Congressional Budget Office (CBO) 2026-ra körülbelül 1,9 billió dolláros szövetségi deficitet, a GDP 5,8 százalékát várja, és 2036-ra a hiány a GDP 6,7 százalékára nőhet. Ez ráadásul nem egy átmeneti válságidőszakhoz kapcsolódó hiány, hanem strukturális állapot.

Trump már 2017-ben, egy meglehetősen kedvező gazdasági helyzetben erősen prociklikus élénkítést hajtott végre. A tavaly elfogadott Trump által One Big Beautiful Bill Act-nek („Egy nagy gyönyörű törvény”) nevezett adótörvény, az akkoriban elfogadott adócsökkentéseket véglegesítette. Biden alatt gyakorlatilag semmi sem történt a költségvetés stabilizálására, és erre a második Trump-ciklus alatt sincs érdemi politikai szándék.

Az Egyesült Államok az OECD-országok között az egyik legalacsonyabb adóterheléssel rendelkezik, ennek ellenére mind a republikánus, mind a demokrata oldalon folyamatos az igény az adócsökkentésekre.

Ezt tetézi a rendkívül rugalmatlan költségvetési struktúra egy politikailag erősen megosztott országban, ahol meglehetősen nehéz jelentősebb kiadáscsökkentést keresztülvinni. A kiadások nagy része politikailag vagy jogilag nehezen csökkenthető. A költségvetés jelentős részét automatikusan növekvő tételek adják, mint a társadalombiztosítás (Social Security), az egészségügyi programok (Medicare, Medicaid), valamint az államadósság után fizetett kamatok. Emellett a védelmi kiadások geopolitikai okokból szintén nehezen vághatók. Így a diszkrecionális, szabadon csökkenthető kiadások aránya viszonylag kicsi.

A gyakori háborúk sem segítenek, amelyek az idén is jelentős költségekkel járnak, és történelmileg szinte mindig magasabb inflációhoz vezettek. Az angolszász országok — különösen az Egyesült Királyság és később az Egyesült Államok — gyakran nagyon magas államadósságot halmoztak fel nagy háborúk idején, majd annak reálértékét inflációval, pénzügyi elnyomással („financial repression”) és a nominális növekedés felgyorsításával csökkentették. Ez így történt már a napóleoni háborúk, majd később a világháborúk idején. Ez azonban nem eredményezett hiperinflációt, inkább mérsékelt, de tartós inflációt jelentett hosszabb ideig, ami a pénzügyi rendszer szabályozásán keresztüli kamatkontrollal kapcsoltak össze.

A fenti költségvetési folyamatokat tekintve nem csoda tehát, hogy az adósságállomány már a gazdaság méretével összemérhető. A CRFB (Committee for Responsible Federal Budget) számítása szerint 2026 első negyedévének végén a nyilvánosan tartott szövetségi adósság körülbelül 31,27 billió dollár volt, miközben a négy negyedéves GDP 31,22 billió dollár. Vagyis a debt held by the public (ez a szövetségi kormány magánszemélyek, vállalkozások és a kormányon kívüli más szervezetek felé fennálló teljes tartozása) elérte a GDP 100,2 százalékát. A CBO szerint ez az arány 2036-ra 120 százalék közelébe emelkedhet.

A gazdaság kamatterhei már makrogazdasági korlátot jelentenek. A nettó kamatkiadás 2025-ben a GDP 3,2 százaléka volt, ami történelmi csúcsszint körüli érték, és a CBO, illetve a Brookings Institute becslése alapján 2036-ra 4,6 százalékra nőhet. Ez azt jelenti, hogy a Fed minden magasabb kamatszintje sokkal gyorsabban jelenik meg a költségvetésben, mint 10-15 évvel ezelőtt. Jellemző, hogy a kamatkiadások mértéke már most is az Egyesült Államok védelmi kiadásaival vetekszik.

Az is fontos, hogy az elsődleges egyenleg – vagyis a kamatkiadások nélküli költségvetési egyenleg – szintén erősen negatív. A US Treasury 2025-ös pénzügyi jelentése szerint az elsődleges deficit a GDP mintegy 3 százaléka volt, ami a CBO becslése szerint középtávon akár a GDP 4,5 százalékáig is emelkedhet. Ez pedig különösen fontos: ha az állam már kamatkiadások nélkül is jelentős mínuszban van, akkor a magas kamatok nem egyszerűen átmeneti fájdalmat okoznak, hanem adósságdinamikai problémát.

A Bruegel Institute 2025 novemberi tanulmánya szerint az amerikai adósság stabilizációja csupán a GDP pár százalékát kitevő többletet igényelne. A probléma az, hogy a kiinduló pont egy körülbelül 3,2 százalékos elsődleges hiány, ami azt jelenti, hogy a Brügel Institute becslése szerint legalább a GDP 5,5 százalékát elérő költségvetési kiigazításra lenne szükség. Ez történelmileg rendkívül jelentős megszorítás lenne, súlyos politikai költségekkel. Erre jelenleg egyik politikai oldalon sem látszik a legkisebb hajlandóság sem.

Egy érdekes kérdés előre tekintve, hogy a mesterséges intelligencia okozta termelékenység növekedés segíthet-e az államadósság pálya stabilizálásában. Úgy gondolom, bizonyos mértékben igen, de aligha oldja meg az USA adósságproblémáját. Az USA Európához képest erősebb növekedése már most is egy előny. Az amerikai államadósság hosszú távú fenntarthatóságát javíthatja az AI által kiváltott termelékenységi boom, hiszen a gyorsabb gazdasági növekedés növelheti az adóbevételeket és segíthet stabilizálni az adósság/GDP arányt. Ugyanakkor önmagában valószínűleg nem elég a jelenlegi, strukturálisan rendkívül laza fiskális pálya teljes ellensúlyozására. Ehhez történelmi léptékben is óriási mértékű és tartós termelékenység-javulásra lenne szükség, miközben az AI gazdasági hatásainak időbeli jelentkezése és mértéke is bizonytalan. Az USA költségvetési hiánya már recesszió nélkül is nagyon magas, az öregedő társadalom és a gyorsan emelkedő kamatkiadások pedig tovább rontják az adósságdinamikát. Az AI így inkább időt nyerhet és valamelyest mérsékelheti a fiskális nyomást, nem igen tudja kiiktatni az adósságproblémát. Egy friss Reuters elemzés szerint, amelyben OECD közgazdászok és ismert költségvetési szakértők becsléseit idézi (Yoruk Bahceli, Feb. 2026, „What AI windfall? Debt will still weigh on big economies.”) az államadósság még nagyon optimista AI termelékenység növekedési forgatókönyv esetén is tovább növekedni.

Miért nehéz ebből kijönni?

A költségvetés gyenge fundamentumai miatt szerintem jogos a szkepszis azzal kapcsolatban, hogy valóban sikerülhet-e mérsékelni a költségvetési politika monetáris politikára vetülő árnyékát.

Ez csak akkor lenne lehetséges, ha egy költségvetési stabilizációra irányuló intézményi fordulat történne az Egyesült Államokban. Ennek azonban nyomát sem látni. A költségvetési pálya romlása strukturális jellegű, miközben a politikai rendszer nem mutat hajlandóságot arra, hogy érdemi kiigazítást hajtson végre.

Összefoglalva úgy gondolom, hogy a teljesen fenntarthatatlan adósságpálya óhatatlanul a fiskális dominancia irányába tolhatja az amerikai gazdaságpolitikát. A kötvénypiacok már most is rendkívül érzékenyen reagálnak az állampapírok kínálatát és keresletét befolyásoló hírekre. A monetáris politika névlegesen továbbra is független, de a mozgástere szűkül, és az elmúlt évben extrém politikai nyomásnak volt kitéve.

Egy fiskális dominancia felé sodródó monetáris politika nem abban nyilvánul meg, hogy a jegybank ne hangsúlyozná gyakorta az infláció csökkentése és a pénz értékének fenntartása melletti elkötelezettségét. Azt sem mondhatjuk, hogy egy enyhe fiskális dominancia esetén a jegybank ne lenne képes kamatot emelni.

Középtávon azt érdemes figyelni, hogy miként változik a Fed reakciófüggvénye egy olyan irányba, amely erősödésre utal a fiskális dominanciában. Utóbbi enyhébb formája gyakran éppen ebben jelenik meg: a jegybank egyre óvatosabban reagál az inflációs kockázatokra, mert figyelembe kell vennie az államadósság finanszírozásának következményeit is.

A cél fölé növekedett infláció segíthet az adósság terhet csökkenteni, ha lejjebb viszi a reál kamatokat. Egy költségvetési dominancia szorításában élő jegybank nem megy el a falig, hogy megtörje az inflációs nyomást a gazdaságban. A Covid sokk után, bár késedelemmel, a Fed még pozitív reálkamat szinttel igyekezett megtörni az inflációt. A kötvénypiaci kockázatokat éberen figyelő kollégáim a Bank of Japan-nál az elmúlt években negatív reálkamatok mellett próbálták kezelni az újonnan jelentkező infláció problémáját. Ez érthető a magas kötvénypiaci kockázatok tükrében, de semmiképp sem nevezhető a hatékony infláció elleni küzdelem bevált receptjének. (A japán monetáris politika normalizációjának nehézségeiről a fegyelmezetlen költségvetési politika és magas államadósság árnyékában február 27-én és március 2-án írtunk a Portfolio.hu hasábjain.)

A fenntarthatatlan államadósság pálya tekintetében többféle végjáték is elképzelhető. Ezek közül az inflációs kimenet tűnik a legvalószínűbbnek. A klasszikus értelemben vett államcsőd valószínűsége véleményem szerint az Egyesült Államok esetén elhanyagolható. Az elmúlt években látható költségvetési, politikai és reál gazdasági folyamatokat tekintve a sikeres költségvetési stabilizáció (adóemelés, költségek racionalizációja) is nagyon csekély valószínűségű esemény. A legvalószínűbb kimenetnek a régi recept, tűnik: tartósan valamelyest megemelkedett infláció, pénzügyi represszióval kombinálva. („Vegyék meg a bankok az egyre kevésbé bizalomgerjesztő fundamentumokkal rendelkező államadósságot.”) Az infláció-ellenes jegybanki kommunikáció vélhetően fennmarad, de elképzelhető, hogy az inflációs célkitűzések megemelése, vagy rugalmasabbá tétele egy ponton szükséges lesz.

Ha a következő években a romló költségvetési fundamentumokkal összhangban valóban erősödik a fiskális dominancia, az meredekebb hozamgörbéhez és alacsonyabb reálkamatokhoz vezethet. Ez kedvezőbb környezetet jelenthet a reáleszközök – például a részvények, az arany és bizonyos nyersanyagok – számára, miközben a hosszú lejáratú nominális amerikai államkötvények kockázata emelkedhet.

A kérdés ma már nem az, hogy létezik-e fiskális dominancia az Egyesült Államokban. Sokkal inkább az, hogy milyen gyorsan és milyen formában válik a gazdaságpolitika meghatározó szervezőelvévé.

(A cikksorozat következő része azt mutatja be, milyen jelentőséggel bír a Fed mérlegének átalakítása.)

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