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Figyelmeztet a szakértő: ez a változás vethet véget a nagy tőzsdei szárnyalásnak
Befektetés

Figyelmeztet a szakértő: ez a változás vethet véget a nagy tőzsdei szárnyalásnak

Portfolio
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Jim Cramer, a CNBC piaci elemzője szerint a technológiai részvények éppen elveszítik azokat a tulajdonságokat, amelyek az elmúlt három évben a piac vezető szektorává tették őket. Úgy véli, hogy a mesterséges intelligenciához kapcsolódó tőkebevonási hullám miatt elsősorban a papírok eddigi szűkössége szűnhet meg - jelentette a Cnbc.

Jim Cramer a Mad Money című műsorában fejtette ki, hogy egy igazi bikapiacon a vezető papírok három kulcsfontosságú jellemzővel bírnak, hiszen

  • jelentős profitot termelnek,
  • korlátozott mennyiségben érhetők el,
  • a forgalomban lévő darabszámuk pedig folyamatosan csökken a visszavásárlásoknak köszönhetően.

A 2023-as regionális bankválság után a Magnificent Seven néven ismert technológiai óriások, a félvezetőgyártók és a vállalati szoftverfejlesztők pontosan ezt nyújtották a befektetőknek a kiemelkedő szabad cash flow, a stabil mérleg és az intenzív részvény-visszavásárlások révén. Ez a kombináció fűtötte a szektor szárnyalását, és támasztotta alá a magas árazási szinteket.

Mostanra azonban a helyzet gyökeresen megváltozott. Cramer szerint a mesterséges intelligenciához kapcsolódó tőkebefektetések növekvő hulláma – beleértve a SpaceX, az Anthropic és az OpenAI várható részvénykibocsátásait – eláraszthatja a piacot új papírokkal. Ez elszívhatja a tőkét a már tőzsdén jegyzett technológiai vállalatok elől. Az elemző úgy fogalmazott, hogy

semmi sem képes olyan gyorsan véget vetni egy bikapiacnak, mint a részvények túlkínálata.

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Ez a folyamat ráadásul nemcsak az új tőzsdei kibocsátásokról szól. Azok a technológiai óriások, amelyek korábban a részvény-visszavásárlási programjaikkal hívták fel magukra a figyelmet, most hatalmas összegeket fordítanak a mesterséges intelligencia-infrastruktúra fejlesztésére. Az Alphabet nemrégiben például 80 milliárd dollár értékben bocsátott ki részvényeket, miközben korábban éveken át intenzíven vásárolta vissza a saját papírjait. Cramer úgy véli, hogy az Amazon, a Meta és a Microsoft is hasonló lépésekre kényszerülhet az adatközpontok folyamatosan növekvő költségei miatt.

Az elemző szerint mindez azt jelenti, hogy a technológiai szektor korábbi fő vonzerejét adó tényezők, mint a papírok szűkössége, a stabil mérlegek és a csökkenő részvényszám, mára az ellenkezőjükre fordultak. Cramer úgy összegezte a helyzetet, hogy a túl nagy kínálat, a meggyengült mérlegek és az eladásra kész részvényesek miatt eltűnt a szűkösségi prémium, ami pontosan az ellenkezője annak az időszaknak, amikor a Magnificent Seven csoport felemelkedett.

Cramer emiatt jóval óvatosabbá vált a részvénypiaci kilátásokat illetően. Meglátása szerint

a túlkínálat egyetlen ellenszere az olyan mértékű árcsökkenés, amely mellett a vállalatoknak már nem áll érdekükben újabb részvényeket kibocsátani.

Úgy véli, hogy a túlkínálat időszakának még csak az elején járunk, és amíg a tervezett tranzakciók le nem zajlanak, addig nem várható érdemi változás.

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