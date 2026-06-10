Komoly megtorpanás a technológiai piacon

A japán SoftBank részvényárfolyama 10 százalékot zuhant, miután a Bloomberg arról számolt be, hogy akadályokba ütközött a vállalat azon terve, miszerint legalább 6 milliárd dollár értékű, az OpenAI-részesedésével fedezett tőkeáttételes hitelt vesz fel. A társaság jelenleg alternatív finanszírozási lehetőségeket vizsgál, bár később még visszatérhet az eredeti hitelkonstrukcióhoz. A japán chipgyártó berendezéseket készítő Advantest és a Renesas Electronics papírjai szintén három-négy százalékkal értékelődtek le.

Dél-Koreában az SK Hynix memóriachip-gyártó részvényei több mint nyolc százalékot veszítettek értékükből, miközben a Samsung Electronics jegyzése 7,45 százalékkal esett vissza. A Samsung SDI akkumulátorgyártó több mint öt, az LG Display kijelzőgyártó pedig csaknem kilenc százalékos gyengülést könyvelhetett el.

Tajvanon is nyomás alá kerültek a chipgyártók, a világ legnagyobb bérgyártójának számító TSMC árfolyama mintegy két százalékkal, míg az Apple beszállítójaként ismert Hon Hai Precision Industry jegyzése több mint négy százalékkal csökkent. Az ázsiai eladási hullám a Wall Street gyenge zárását követte, ahol a technológiai túlsúlyú Nasdaq Composite index 0,97 százalékkal, az S&P 500 pedig 0,26 százalékkal gyengült.

A mesterséges intelligenciához kapcsolódó tőkebevonások egyre inkább elszívják a likviditást a tőzsdén jegyzett technológiai részvényektől. Az OpenAI hétfőn bizalmasan benyújtotta a tőzsdére lépéshez szükséges kérelmét, a SpaceX pedig pénteken indítja el a kereskedést a várakozások szerint történelmi rekordot jelentő nyilvános részvénykibocsátást (IPO) követően. Bár egyes befektetők szerint ezek a lépések új lendületet adhatnak a technológiai ralinak, mások attól tartanak, hogy

a SpaceX 1750 milliárd dolláros értékeltsége már az ágazat túlhevülésére utal.

A közelgő tőzsdei bevezetések között szerepel az Anthropic is.

Címlapkép forrása: Portfolio

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