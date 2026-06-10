Mutatunk egy olcsó részvényt, ami a profik szerint nagyot robbanhat!

Az egyik legnagyobb nevű befektetési bank friss válogatása szerint több olyan részvény is van most a piacon, amely mellett egyre nehezebb szó nélkül elmenni. Ezeknél a papíroknál egyszerre látszik komoly felértékelődési potenciál, erős elemzői támogatottság és vonzó árazás – vagyis pont az a hármas együttállás, amelyre a befektetők ritkán legyintenek könnyedén. A listán azonban van egy név, amely még ebből a mezőnyből is kilóg: kimondottan olcsónak tűnik, a profik kifejezetten szeretik, és az elemzői célárak alapján jelentős tér nyílhat előtte felfelé. Ezt a részvényt nézzük meg most közelebbről.

Az egyik legnagyobb presztízzsel bíró befektetési bank több olyan részvényt is megnevezett, amelyek már túl vonzóak ahhoz, hogy figyelmen kívül hagyjuk őket.

Olyan részvényekről van itt szó, amelyek esetében jelentős árfolyamemelkedésre számítanak a profik, a vételi ajánlások aránya kiemelkedően magas, ráadásul kifejezetten olcsóak is ezek a papírok.

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