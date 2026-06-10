MEX Mexikó Dél-Afrika RSA Csütörtök 21:00
A csoport
KOR Dél-Korea Csehország CZE Péntek 04:00
A csoport
  • Megjelenítés
 
Portfolio signature

Mutatunk egy olcsó részvényt, ami a profik szerint nagyot robbanhat!

Portfolio
Az egyik legnagyobb nevű befektetési bank friss válogatása szerint több olyan részvény is van most a piacon, amely mellett egyre nehezebb szó nélkül elmenni. Ezeknél a papíroknál egyszerre látszik komoly felértékelődési potenciál, erős elemzői támogatottság és vonzó árazás – vagyis pont az a hármas együttállás, amelyre a befektetők ritkán legyintenek könnyedén. A listán azonban van egy név, amely még ebből a mezőnyből is kilóg: kimondottan olcsónak tűnik, a profik kifejezetten szeretik, és az elemzői célárak alapján jelentős tér nyílhat előtte felfelé. Ezt a részvényt nézzük meg most közelebbről.

Az egyik legnagyobb presztízzsel bíró befektetési bank több olyan részvényt is megnevezett, amelyek már túl vonzóak ahhoz, hogy figyelmen kívül hagyjuk őket.

Olyan részvényekről van itt szó, amelyek esetében jelentős árfolyamemelkedésre számítanak a profik, a vételi ajánlások aránya kiemelkedően magas, ráadásul kifejezetten olcsóak is ezek a papírok.

Ebből a sorból is kiemelkedik

Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!

Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!

Signature előfizetés

 
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility