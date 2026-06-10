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Rekord osztalékról döntött az Orlen
Befektetés

Rekord osztalékról döntött az Orlen

Portfolio
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Az Orlen lengyel olajvállalat részvényesei az éves közgyűlésen rekordnagyságú osztalék kifizetéséről döntöttek.

Az Orlen közgyűlésén részvényenként 8 zloty osztalékot hagytak jóvá,

ami felülmúlja a korábbi, a 2024-es nyereség után fizetett 6 zlotys rekordot.

A kifizetés teljes összege 9,29 milliárd zloty, azaz mintegy 2,54 milliárd dollár, amelyet a korábbi években felhalmozott eredményből fedez a társaság.

A piaci kapitalizációja alapján legnagyobb lengyel olajfinomító osztalékpolitikája szerint a vállalat alaposztalékot fizet a 2025-ös nyereségből, de a stratégia lehetőséget biztosít ennél magasabb kifizetésre is, amely elérheti a finanszírozási költségekkel csökkentett éves működési cash flow 25 százalékát.

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A jelenlegi árfolyam mellett ez 5,6 százalékos osztalékhozamot jelent.

orlen

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

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