Újabb nagyágyú csatlakozik a valaha volt legnagyobb tőzsdére lépéshez

A Franklin Templeton vagyonkezelő is részt vesz a SpaceX péntekre tervezett tőzsdére lépésében – jelentette be Jenny Johnson vezérigazgató a CNBC-nek adott interjújában. A közel 1,7 ezermilliárd dolláros vagyont kezelő vállalat már korábban is rendelkezett részesedéssel a SpaceX-ben.

Johnson elmondta, hogy az ügyfelek folyamatosan keresték a vagyonkezelőt azzal a kérdéssel, hogy a cég részt vesz-e a SpaceX tőzsdei kibocsátásában. A vezérigazgató megerősítette ezt a szándékot, és hozzátette, hogy a Franklin Templeton több mint egy évtizede fektet be érett fázisú magánvállalatokba a növekedési részvényalapjain keresztül, így

a rakétagyártó cégben is volt már korábban tulajdonrészük.

A SpaceX jelenleg is tartja a kibocsátást megelőző tájékoztató körútját, azaz roadshow-ját, amelynek keretében 75 milliárd dollárnyi tőkét kíván bevonni, mintegy 1,8 ezermilliárd dolláros cégérték mellett. A Reuters keddi beszámolója szerint a befektetői érdeklődés már meghaladta a 250 milliárd dollárt, ami a tranzakciót minden idők legnagyobb nyilvános tőzsdei kibocsátásává teheti.

A hírügynökség korábban, áprilisban arról számolt be, hogy a SpaceX tárgyalásokat folytatott a szaúdi állami vagyonalappal (PIF) egy mintegy 5 milliárd dolláros tőkebefektetésről a tervezett tőzsdére lépéshez kapcsolódóan.

Forrás: Reuters

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