MEX Mexikó Dél-Afrika RSA Csütörtök 21:00
A csoport
KOR Dél-Korea Csehország CZE Péntek 04:00
A csoport
  • Megjelenítés
Újabb nagyágyú csatlakozik a valaha volt legnagyobb tőzsdére lépéshez
Befektetés

Újabb nagyágyú csatlakozik a valaha volt legnagyobb tőzsdére lépéshez

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A Franklin Templeton vagyonkezelő is részt vesz a SpaceX péntekre tervezett tőzsdére lépésében – jelentette be Jenny Johnson vezérigazgató a CNBC-nek adott interjújában. A közel 1,7 ezermilliárd dolláros vagyont kezelő vállalat már korábban is rendelkezett részesedéssel a SpaceX-ben.

Johnson elmondta, hogy az ügyfelek folyamatosan keresték a vagyonkezelőt azzal a kérdéssel, hogy a cég részt vesz-e a SpaceX tőzsdei kibocsátásában. A vezérigazgató megerősítette ezt a szándékot, és hozzátette, hogy a Franklin Templeton több mint egy évtizede fektet be érett fázisú magánvállalatokba a növekedési részvényalapjain keresztül, így

a rakétagyártó cégben is volt már korábban tulajdonrészük.

A SpaceX jelenleg is tartja a kibocsátást megelőző tájékoztató körútját, azaz roadshow-ját, amelynek keretében 75 milliárd dollárnyi tőkét kíván bevonni, mintegy 1,8 ezermilliárd dolláros cégérték mellett. A Reuters keddi beszámolója szerint a befektetői érdeklődés már meghaladta a 250 milliárd dollárt, ami a tranzakciót minden idők legnagyobb nyilvános tőzsdei kibocsátásává teheti.

A hírügynökség korábban, áprilisban arról számolt be, hogy a SpaceX tárgyalásokat folytatott a szaúdi állami vagyonalappal (PIF) egy mintegy 5 milliárd dolláros tőkebefektetésről a tervezett tőzsdére lépéshez kapcsolódóan.

Még több Befektetés

Mutatunk egy olcsó részvényt, ami a profik szerint nagyot robbanhat!

Rekord osztalékról döntött az Orlen

Komoly megtorpanás a technológiai piacon

Kapcsolódó cikkünk

Megvan a NASA következő Hold-küldetésének legénysége: európai űrhajós is lesz a fedélzeten

Alig indult el, máris váratlan problémába ütközött az orosz ellen-Starlink: köddé vált az egyik műhold

Megjött a hatalmas bejelentés: tőzsdére megy az OpenAI

Óriási az érdeklődés a SpaceX részvénykibocsátása iránt

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

BUDAPEST - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

BUDAPEST - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. június 17.

Erős forint: piaci hullám vagy rezsimváltás?

2026. június 24.

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Ukrajna evakuál, közel lehet a háború lezárása – Ukrajnai háborús híreink szerdán
Magyarok tízezrei ülnek egy több milliós időzített bombán, az utolsó pillanatban még léphet a Tisza-kormány
Az Egyesült Államokban már nem csak elmélet a fiskális dominancia
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility