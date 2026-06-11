A pénzkeresés alkímiája– díjmentes online előadás

Az alkimisták évszázadokon át kutatták a titkos formulát, amellyel az értéktelennek tűnő anyagokat arannyá változtathatják. Bár a bölcsek köve végül nem került elő, a pénzügyi világban ma is léteznek olyan módszerek és stratégiák, amelyek segítségével a befektetők hosszú távon jelentős vagyont építhetnek.

Persze a tőzsde nem varázslat. Nincs titkos recept, amely garantálja a meggazdagodást. Mégis vannak olyan befektetők, akik évtizedek óta következetesen képesek felülteljesíteni a piacot. Mit tudnak ők, amit mások nem?

A válasz részben a megfelelő szemléletben, részben a jól megválasztott stratégiákban rejlik.

A modern kori „tőzsdei alkimisták” pontosan tudják, hogy a vagyonépítés nem egyetlen jó döntés eredménye. Sokkal inkább egy olyan folyamat, amelyben a tudás, a fegyelem és a megfelelő eszközök találkoznak.

A befektetők előtt ma számos út áll. Egyesek a trendeket követik, és a piaci lendületet próbálják kihasználni. Mások az alulértékelt vállalatokat keresik, bízva abban, hogy idővel a piac felismeri azok valódi értékét. De vajon melyik megközelítés működik jobban? És milyen környezetben lehet sikeres az egyik vagy a másik stratégia?

A jelenlegi gazdasági környezet ráadásul új kihívásokat is tartogat. Az infláció továbbra is fontos tényező, amely csendben csökkentheti a megtakarítások vásárlóerejét. A kérdés már nem az, hogy hatással van-e a befektetésekre, hanem az, hogy hogyan lehet ellene hatékonyan védekezni.

Aki szeretné jobban megérteni ezeket az összefüggéseket, és betekintést nyerni a sikeres befektetők gondolkodásába, annak érdemes részt vennie a „Pénzkeresés alkímiája” című online előadáson.

Az előadás során többek között szó lesz:

• A legfontosabb tőzsdei befektetési stratégiákról és azok gyakorlati alkalmazásáról

• A trendkövető és az értékalapú befektetés közötti különbségekről

• Az infláció elleni védekezés lehetséges eszközeiről

• Az egyes iparágak és gazdasági szektorok eltérő teljesítményéről

• A globális gazdasági folyamatok befektetésekre gyakorolt hatásáról

• A technológiai szektor szerepéről és jövőbeli lehetőségeiről

Előadás részletei:

Időpont: 2026. június 14. (vasárnap) 19:00–19:45

Oktató: Bence Balázs

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Tudásszint: Kezdő

A tőzsdén nincs varázslat. De vannak olyan tudások és összefüggések, amelyek ismeretével sokkal nagyobb eséllyel hozhatunk jobb pénzügyi döntéseket. Ez az előadás éppen ezekbe a titkokba enged betekintést.

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