A pénzkeresés alkímiája– díjmentes online előadás

Persze a tőzsde nem varázslat. Nincs titkos recept, amely garantálja a meggazdagodást. Mégis vannak olyan befektetők, akik évtizedek óta következetesen képesek felülteljesíteni a piacot. Mit tudnak ők, amit mások nem?
A válasz részben a megfelelő szemléletben, részben a jól megválasztott stratégiákban rejlik.
A modern kori „tőzsdei alkimisták” pontosan tudják, hogy a vagyonépítés nem egyetlen jó döntés eredménye. Sokkal inkább egy olyan folyamat, amelyben a tudás, a fegyelem és a megfelelő eszközök találkoznak.
A befektetők előtt ma számos út áll. Egyesek a trendeket követik, és a piaci lendületet próbálják kihasználni. Mások az alulértékelt vállalatokat keresik, bízva abban, hogy idővel a piac felismeri azok valódi értékét. De vajon melyik megközelítés működik jobban? És milyen környezetben lehet sikeres az egyik vagy a másik stratégia?
A jelenlegi gazdasági környezet ráadásul új kihívásokat is tartogat. Az infláció továbbra is fontos tényező, amely csendben csökkentheti a megtakarítások vásárlóerejét. A kérdés már nem az, hogy hatással van-e a befektetésekre, hanem az, hogy hogyan lehet ellene hatékonyan védekezni.
Aki szeretné jobban megérteni ezeket az összefüggéseket, és betekintést nyerni a sikeres befektetők gondolkodásába, annak érdemes részt vennie a „Pénzkeresés alkímiája” című online előadáson.
Az előadás során többek között szó lesz:
• A legfontosabb tőzsdei befektetési stratégiákról és azok gyakorlati alkalmazásáról
• A trendkövető és az értékalapú befektetés közötti különbségekről
• Az infláció elleni védekezés lehetséges eszközeiről
• Az egyes iparágak és gazdasági szektorok eltérő teljesítményéről
• A globális gazdasági folyamatok befektetésekre gyakorolt hatásáról
• A technológiai szektor szerepéről és jövőbeli lehetőségeiről
Előadás részletei:
Időpont: 2026. június 14. (vasárnap) 19:00–19:45
Oktató: Bence Balázs
További információ és regisztráció.
Tudásszint: Kezdő
A tőzsdén nincs varázslat. De vannak olyan tudások és összefüggések, amelyek ismeretével sokkal nagyobb eséllyel hozhatunk jobb pénzügyi döntéseket. Ez az előadás éppen ezekbe a titkokba enged betekintést.
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