Bejelzett Buffett kedvenc indikátora - Nagyobb esés jöhet a tőzsdéken

Új rekordot döntött az úgynevezett Buffett-indikátor, amelyet sokan Warren Buffett kedvenc piaci értékeltségi mutatójaként emlegetnek. A mutató jelenleg 232,5 százalékon áll, ami a GuruFocus adatai szerint
a legmagasabb érték az 1970-ig visszanyúló adatsorban.
A Buffett-indikátor az amerikai részvénypiac teljes értékét hasonlítja össze az Egyesült Államok éves GDP-jével. Minél magasabb az érték, annál drágábbnak számítanak a részvények történelmi összevetésben. A jelenlegi szint már a jelentősen túlértékelt kategóriába esik, ami arra utal, hogy a következő egy évben a részvények akár gyengébb vagy negatív hozamot is produkálhatnak.
A mutató Warren Buffett 2001-es Fortune-cikkét követően vált széles körben ismertté. A legendás befektető akkor úgy fogalmazott, hogy bár a mutatónak vannak korlátai, összességében ez az egyik legjobb eszköz annak megítélésére, hogy egy adott pillanatban mennyire drága a piac.
A figyelmeztető jelzés azért érdekes, mert a piacot jelenleg elsősorban a mesterséges intelligenciához kapcsolódó részvények emelkedése hajtja. Buffett befektetési cége, a Berkshire Hathaway továbbra is jelentős részesedéssel rendelkezik az Apple részvényeiben, és növelte kitettségét az Alphabet papírjaiban is. A Berkshire jelenlegi vezérigazgatója, Greg Abel nemrég 10 milliárd dolláros befektetést hagyott jóvá az Alphabet AI-infrastruktúrájának támogatására.
A Buffett-indikátor mellett más mérőszámok is túlzott optimizmusra utalnak. A Goldman Sachs stratégája, Ben Snider szerint az olyan amerikai részvények kereskedési aktivitása, amelyek rendkívül magas vállalatérték/árbevétel mutatóval rendelkeznek, közel több évtizedes csúcson van. Ennél magasabb szintet legutóbb csak a 2000-es dotkom-lufi idején lehetett látni.
A Goldman Sachs szerint a részvénypiaci emelkedés rendkívüli tempója miatt egyre több befektető keresi azokat a jeleket, amelyek arra utalhatnak, hogy a mostani bikapiac közel járhat a tetőzéshez. A Buffett-indikátor rekordmagas szintje egy ilyen figyelmeztető jelzés lehet.
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