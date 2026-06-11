Csalódást okozott az Oracle felhőüzletága, bünteti a piac

Bár az Oracle a vártnál jobb negyedéves eredményeket tett közzé, a befektetők mégis csalódottak voltak, miután a vállalat felhőüzletágának bevétele elmaradt az elemzői várakozásoktól. A társaság bejelentette, hogy közel 40 milliárd dollárt vonna be adatközponti fejlesztéseinek finanszírozására, aminek hatására a részvény azonnal esésbe kapcsolt.

A Oracle a vártnál jobb negyedéves eredményekről számolt be, a befektetők figyelmét azonban elsősorban a felhőüzletág teljesítménye és a vállalat nagyszabású adatközpont-fejlesztési terve kötötte le.

A társaság a májussal zárult negyedik üzleti negyedévben részvényenként 2,11 dolláros korrigált eredményt ért el, miközben az árbevétel 19,18 milliárd dollárra emelkedett. Az elemzők átlagosan 1,97 dolláros egy részvényre jutó eredményt és 19,09 milliárd dolláros bevételt vártak, vagyis

az Oracle mindkét soron felülmúlta a várakozásokat.

A piacot ugyanakkor meglepte, hogy a vállalat teljes felhőüzletágának bevétele 9,91 milliárd dollár lett, ami elmaradt a 9,99 milliárd dolláros elemzői konszenzustól. A csalódást elsősorban a Cloud Applications üzletág okozta, amely 4,13 milliárd dolláros bevételt ért el a várt 4,17 milliárd dollárral szemben.

Pozitívum ugyanakkor, hogy az Oracle infrastruktúra-felhőszolgáltatása, az OCI (Oracle Cloud Infrastructure) 5,79 milliárd dolláros forgalmat ért el, ami meghaladta az elemzők által várt 5,72 milliárd dollárt. Ez arra utal, hogy

az AI-adatközpontok és számítási kapacitások iránti kereslet továbbra is erős.

A vállalat megerősítette korábbi célkitűzését is, amely szerint a 2027-es üzleti évben 90 milliárd dolláros árbevételt érhet el.

A befektetők számára különösen fontos adat volt az úgynevezett RPO (Remaining Performance Obligations) állomány alakulása. Ez a már aláírt, de még nem teljesített szerződések értékét mutatja. Ez

638 milliárd dollárra emelkedett, jelentősen meghaladva az 589,5 milliárd dolláros várakozást.

A gyorsjelentéssel egy időben az Oracle bejelentette, hogy közel 40 milliárd dollárnyi forrást vonna be részben hitelfelvételből, részben részvénykibocsátásból. A pénzt elsősorban új adatközpontok építésére és az AI-infrastruktúra fejlesztésére fordítaná.

A piac azonban rövid távon inkább a gyengébb felhőbevételi adatokra és a jelentős tőkebevonás hírére koncentrált. A részvény a tőzsdezárás utáni kereskedésben közel 10 százalékos mínuszba került.

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