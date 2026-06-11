Eddig nagy siker az új, debreceni BMW

Berobbant a piacra a BMW új elektromos SUV-ja, az iX3. A debreceni gyárban készülő modell már az első teljes értékesítési hónapjában több mint 10 ezer vásárlót talált Európában, miközben a BMW szerint az érdeklődés olyan erős, hogy a gyártást a tervezettnél korábban kellett felfuttatni.

Erős rajtot vett Európában a debreceni gyárban készülő új BMW iX3. A BMW első, Neue Klasse platformra épülő modelljéből már

az első teljes értékesítési hónapban 10 299 darabot adtak át a vásárlóknak Európában.

A modell már áprilisban kategóriája legnépszerűbb elektromos autója lett, és az év első négy hónapjának összesített európai rangsorában is bekerült a prémium középkategóriás SUV-k tíz legkelendőbb típusa közé.

Az új iX3 sikerét jól mutatja, hogy több olyan riválist is megelőzött, amelyek jóval régebb óta vannak a piacon, köztük a Polestar 4, az Audi Q5 Sportback és a Porsche Macan modelljeit.

A BMW szerint az erős kereslet egyik fő oka a jármű versenyképes műszaki tartalma. Az autó akár 800 kilométeres WLTP és közel 700 kilométeres amerikai EPA-hatótávot kínál, maximális töltési teljesítménye eléri a 400 kilowattot, és a 800 voltos elektromos architektúrának köszönhetően 10-ről 80 százalékra mindössze 21 perc alatt feltölthető.

A két villanymotor összesen 463 lóerős teljesítményt biztosít, miközben az amerikai indulóár 62 850 dollár, ami több piacokon már a hasonló teljesítményű benzines BMW X3 változatokkal versenyképes árszintet jelent.

A kereslet annyira erős, hogy a BMW közlése szerint

már több mint 50 ezer végleges megrendelés érkezett az iX3-ra.

Emiatt a debreceni üzemben a korábban tervezettnél hamarabb kellett egy plusz műszakot bevezetni.

Az iX3 sikere ráadásul nem egyedi jelenség. Az új Mercedes-Benz GLC EV és a Volvo EX60 iránt is kiemelkedő az érdeklődés. A Volvo idén 40 ezer darab gyártását tervezi, míg a Mercedes szerint a GLC EV rendelésállománya már 2026 második feléig gyakorlatilag megtelt.

A BMW eközben egy új hatótávteszttel is igyekezett demonstrálni az autó képességeit. A kínai piacra készülő hosszú tengelytávú iX3 egy valós közúti teszten több mint 800 kilométert tett meg egyetlen töltéssel. Az autó a több mint 2000 méteres szintkülönbséget és az akár 1 Celsius-fokos hőmérsékletet is magában foglaló útvonalat teljesítette, és végül 2 százalékos akkumulátortöltöttséggel fejezte be az utat.

A teszt során az autó átlagfogyasztása mindössze 12,6 kWh volt 100 kilométerenként, ami rendkívül kedvező érték egy ekkora méretű elektromos SUV-nál.

Címlapkép forrása: Portfolio

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