Elképesztő számok: több mint 100 milliárd dollárnyi lakossági kereslet érkezett a SpaceX-re!

Az ügyhöz közel álló források szerint a vállalat a felajánlott részvények legalább 20 százalékát szánja a lakossági befektetőknek. A Bloomberg számításai szerint azonban még

egy rekordnagyságú, 75 milliárd dolláros kibocsátás esetén is kielégítetlen maradna a lakossági kereslet túlnyomó része.

A lakossági igények az amerikai mellett a nemzetközi befektetői érdeklődést is tükrözik. Ez a kereslet a jegyzési időszak alatt folyamatosan növekedett, hiszen míg csütörtök elején még 70 milliárd dollár feletti összegről érkeztek hírek, a nap végére a jegyzések értéke már meghaladta a 100 milliárd dollárt.

Az intézményi oldalon szintén rendkívüli az érdeklődés. Több nagybefektető, köztük különböző állami vagyonalapok egyenként egymilliárd dollárt meghaladó részvénycsomaghoz jutottak. A Szaúdi Állami Befektetési Alap (PIF) és a Kuvaiti Befektetési Hatóság is jelentős megbízást adott le, míg a Katari Befektetési Hatóság szintén hatalmas összeggel szállhat be a jegyzésbe.

Az a tény, hogy Elon Musk követőinek jelentős része csak kevés részvényhez jut a kibocsátás során – vagy akár teljesen kimarad belőle –, várhatóan tovább növeli majd a keresletet a tőzsdei kereskedés megindulása után. Musk a Tesla élén is rendkívül erős lakossági befektetői bázist épített fel, amit jól mutat, hogy a BNP Paribas becslése szerint a Tesla részvényeinek mintegy 40 százaléka jelenleg is kisbefektetők tulajdonában van.

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