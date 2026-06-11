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Gigantikus árcédulát aggattak Elon Musk űrcégére - Érdemes beszállni?

Minden jel szerint a történelem legnagyobb tőzsdei bevezetésére készül a SpaceX, Elon Musk cége 75 milliárd dollárt vonhat be, a 135 dolláros megcélzott részvényár pedig nagyjából 1,77 ezer milliárd dolláros értékeltséget jelentene, amivel a vállalat azonnal a világ legértékesebb tőzsdei cégei közé kerülhet. A napokban többen próbálták megfejteni, hogy mennyit érhet valójában a SpaceX, és legtöbb elemzés arra jutott, hogy rendkívül agresszíven árazták be az IPO-t. De mégis mi indokolhatja ezt az elképesztő árazást? Ennek jártunk utána.

Egy konzervatív forgatókönyv

Számos elemzés foglalkozott már azzal, hogy vajon mennyit érhet valójában a SpaceX, és mi indokolhatja, hogy Elon Musk vállalata a tervek szerint pénteken a világ legértékesebb cégei között debütáljon.

Az elemzők különböző módszerek alapján próbálták belőni a cég valódi értékét a Morningstar például egy konzervatív DCF-modellel ment neki a problémának, amelyből az jött ki, hogy a SpaceX fair értéke mindössze 780 milliárd dollár,

vagyis kevesebb mint a fele a cég által megcélzott 1,77 ezer milliárd dollárnak.

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