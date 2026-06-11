Gigantikus árcédulát aggattak Elon Musk űrcégére - Érdemes beszállni?

Egy konzervatív forgatókönyv
Számos elemzés foglalkozott már azzal, hogy vajon mennyit érhet valójában a SpaceX, és mi indokolhatja, hogy Elon Musk vállalata a tervek szerint pénteken a világ legértékesebb cégei között debütáljon.
Az elemzők különböző módszerek alapján próbálták belőni a cég valódi értékét a Morningstar például egy konzervatív DCF-modellel ment neki a problémának, amelyből az jött ki, hogy a SpaceX fair értéke mindössze 780 milliárd dollár,
vagyis kevesebb mint a fele a cég által megcélzott 1,77 ezer milliárd dollárnak.
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