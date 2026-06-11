Goldman: sokan alábecsülik az AI-forradalmat

A Goldman Sachs szerint a mesterséges intelligenciával kapcsolatos beruházások növekedése még korántsem ért véget, és
a befektetők jelentősen alábecsülhetik a következő években várható költéseket.
A bank elemzői szerint a legnagyobb felhőszolgáltatók és technológiai vállalatok, a hyperscalerek 2027-ben nagyjából 1100 milliárd dollárt fordíthatnak beruházásokra, miközben a piaci konszenzus jelenleg 920 milliárd dollárral számol. A Goldman optimista forgatókönyve szerint a kiadások akár az 1400 milliárd dollárt is elérhetik.
Az elemzők szerint ennek hátterében az áll, hogy az AI-szolgáltatások használatához szükséges számítási kapacitás iránti kereslet még mindig a korai szakaszában jár. A Goldman becslése szerint az AI-modellek által feldolgozott tokenek mennyisége 2030-ig huszonnégyszeresére nőhet, elsősorban a vállalati AI-ügynökök terjedése miatt.
A tokenfogyasztás növekedése egyben nagyobb adatközponti kapacitást, több félvezetőt, hálózati eszközt és energiaellátási infrastruktúrát igényel. Emellett az egyre drágább hardverek és építési költségek is tovább növelik a beruházási igényt.
A Goldman optimizmusát erősíti, hogy a nagy felhőszolgáltatók rendelésállománya rendkívül gyorsan bővül. A Google Cloud és az Amazon Web Services együttes szerződéses állománya az idei első negyedév végére 832 milliárd dollárra emelkedett, miközben fél évvel korábban még 358 milliárd dollár volt.
Az elemzők szerint az AI-infrastruktúra iránti kereslet és kínálat egyensúlya várhatóan csak 2027 második felére alakulhat ki, ami azt jelenti, hogy a beruházási hullám hosszabb ideig tarthat fenn magas keresletet az AI-ökoszisztéma szereplői számára.
A Goldman történelmi párhuzamokra is felhívja a figyelmet. Az AI-hoz kapcsolódó beruházások 2026-ban az amerikai GDP mintegy 1,5 százalékát tehetik ki. A korábbi nagy technológiai korszakokban, például a vasútépítések, az elektromos hálózatok vagy az autóipar felfutásának idején a beruházási csúcsok a GDP 2-3 százalékát is elérték, ami arra utalhat, hogy az AI-ciklus még jóval tovább növekedhet.
A legnagyobb kockázat ugyanakkor nem feltétlenül a finanszírozás oldaláról érkezik. Az elemzők szerint egyre több adatközpont-projekt csúszik, miközben a memóriachipek, az energiaellátás és a szakképzett munkaerő hiánya is korlátozhatja a kapacitásbővítést.
A Goldman szerint a növekvő beruházások továbbra is kedvezhetnek a félvezető-, hálózati, hűtéstechnikai és energiaszektor vállalatainak. Ugyanakkor arra is figyelmeztetnek, hogy az AI-infrastruktúrához kapcsolódó részvények közül több már jelentősen felértékelődött, így nő a volatilitás és az esetleges korrekció kockázata.
A bank szerint egyelőre kevés bizonyíték van arra, hogy az AI széles körben látványos termelékenységjavulást hozott volna. Bár a vállalatok 54 százaléka említette az AI-t az első negyedéves gyorsjelentések során, mindössze 11 százalékuk számszerűsítette a termelékenységi előnyöket, és csupán 2 százalékuk mutatott be konkrét eredményhatást. Ez arra utal, hogy a vállalatok jelenleg sokkal gyorsabban költenek AI-ra, mint amilyen tempóban annak pénzügyi haszna megjelenik az eredményekben.
Címlapkép forrása: fotograzia via Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Találd meg a neked való befektetési alapot!
Akár a honvédséget is bevethetik egy agresszív vírus miatt Magyarországon
Komoly bejelentést tett az államtitkár.
Valami elindult: egyszerre három európai diplomata kopogtatott be Szergej Lavrov ajtaján
Lesz valami az orosz-EU tárgyalásokból?
Egészen elképesztő kereslet volt a tízéves magyar kötvényekre
Bőven a terv felett adott el az ÁKK.
Itt a kormány döntése a babaváró hitelről, sok tízezren lélegezhetnek fel egy időre
Új rendszeren dolgozik közben a Pénzügyminisztérium.
Rendkívüli szabály lépett életbe Magyarországon a pusztító állatbetegségek miatt
Szigorították az élőállat-szállítás szabályait.
Bekövetkezett, amitől a kutatók rettegtek: végveszélybe került az egyedülálló állatfaj
A pusztítás mértékéhez Szumátra gyors ütemű erdőirtása is nagy mértékben hozzájárult.
Az állami árstopok olyanok, mint a drogok - könnyű rászokni, de annál nehezebb leszokni róluk
A forint erősödik, a kötvénypiac fellélegzett, a vállalkozók optimistábbak, az ország pedig eufóriában él a választások óta. De vajon valódi gazdasági fordulat kezdődött, vagy csak... Th
Új korszak jön az online rendelések vámkezelésében - Frissített tartalom
FRISSÍTVE - 2026.06.11. Az Európai Unió radikális átalakítása már jogszabályi szakaszba lépett az e-kereskedelmi áruk vámkezelésében. A Tanács (EU) 2026/382 rendelete 2026. július 1-jei alk
Október végéig meghosszabbítanák a Babaváró gyermekvállalási határidejét
4 hónappal kitolnák a gyermekvállalási határidejét azon Babaváró hitellel rendelkező fiatal házaspároknál, akiknél ez az időpont most lejárna. Ezzel mintegy 24 700 család mentesülhet a b
Valóságnak sok, sci-finek kevés - A SpaceX történelmi IPO-jának valódi értéke
Minden idők legnagyobb tőzsdei bevezetésére készülhet Elon Musk birodalma. Az űrutazás, a műholdas internet és a mesterséges intelligencia kombinációjára építő SpaceX akár 1750 milliárd
"Nem érdekelne, hogy nem vagyunk kint a vb-n, csak most rengeteg pénzemből nem vagyunk kint"
Negyven éve nem vagyunk ott a futball VB-n. Nem érdekel, ahogy negyven éve nem érdekel, csak most rengeteg pénzemből nem vagyunk kint a futball VB-n.... The post "Nem érdekelne, hogy nem vagyunk ki
"Regime change" a Fed élén: mit hozhat a Warsh-korszak a piacoknak?
Kevin Warsh kevesebb jegybanki iránymutatást, kisebb Fed-mérleget és adatvezéreltebb monetáris politikát ígér - miközben az inflációs és geopolitikai kockázatok ismét próbára tehetik a kö
A világ legnagyobb sportüzlete - Az idei VB minden rekordot megdönthet
A 2026-os labdarúgó-világbajnokság már a kezdő sípszó előtt történelmet írt. Először rendez három ország közösen vb-t, először indul 48 csapat, és először lépheti át a... The post
Eljött a légitársasági részvények ideje az olajár esése után?
A Brent visszahúzódása javítja a légitársaságok rövid távú kockázat-hozam képét, de a szektorfordulót csak a kulcsszintek fölötti zárások erősítenék meg. A Delta és a United lehet a s
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Karnyújtásnyira az EU-s pénzek: ennyi elegendő lesz a Bizottságnak?
Fontos lépések történtek.
Aszódi Attila: Ha elengedjük Paks II.-t, a sor végére kerülhetünk
Nehéz nukleáris projektek előtt Magyarország.
Megfordult a széljárás, lépéselőnyben Kijev – Teljesen kicsúszik az irányítás Putyin kezei közül?
Nem fest jól a helyzet Moszkva szemszögéből.