Goldman: sokan alábecsülik az AI-forradalmat

A Goldman Sachs szerint a mesterséges intelligencia körüli beruházási hullám még messze nem ért véget, a piac jelenleg alábecsülheti annak végső méretét. A bank elemzői úgy vélik, hogy a legnagyobb technológiai vállalatok AI-hoz kapcsolódó tőkekiadásai 2027-re akár 1,4 ezermilliárd dollárra is emelkedhetnek, miközben a számítási kapacitás iránti kereslet továbbra is robbanásszerűen nő.

A Goldman Sachs szerint a mesterséges intelligenciával kapcsolatos beruházások növekedése még korántsem ért véget, és

a befektetők jelentősen alábecsülhetik a következő években várható költéseket.

A bank elemzői szerint a legnagyobb felhőszolgáltatók és technológiai vállalatok, a hyperscalerek 2027-ben nagyjából 1100 milliárd dollárt fordíthatnak beruházásokra, miközben a piaci konszenzus jelenleg 920 milliárd dollárral számol. A Goldman optimista forgatókönyve szerint a kiadások akár az 1400 milliárd dollárt is elérhetik.

Az elemzők szerint ennek hátterében az áll, hogy az AI-szolgáltatások használatához szükséges számítási kapacitás iránti kereslet még mindig a korai szakaszában jár. A Goldman becslése szerint az AI-modellek által feldolgozott tokenek mennyisége 2030-ig huszonnégyszeresére nőhet, elsősorban a vállalati AI-ügynökök terjedése miatt.

A tokenfogyasztás növekedése egyben nagyobb adatközponti kapacitást, több félvezetőt, hálózati eszközt és energiaellátási infrastruktúrát igényel. Emellett az egyre drágább hardverek és építési költségek is tovább növelik a beruházási igényt.

A Goldman optimizmusát erősíti, hogy a nagy felhőszolgáltatók rendelésállománya rendkívül gyorsan bővül. A Google Cloud és az Amazon Web Services együttes szerződéses állománya az idei első negyedév végére 832 milliárd dollárra emelkedett, miközben fél évvel korábban még 358 milliárd dollár volt.

Az elemzők szerint az AI-infrastruktúra iránti kereslet és kínálat egyensúlya várhatóan csak 2027 második felére alakulhat ki, ami azt jelenti, hogy a beruházási hullám hosszabb ideig tarthat fenn magas keresletet az AI-ökoszisztéma szereplői számára.

A Goldman történelmi párhuzamokra is felhívja a figyelmet. Az AI-hoz kapcsolódó beruházások 2026-ban az amerikai GDP mintegy 1,5 százalékát tehetik ki. A korábbi nagy technológiai korszakokban, például a vasútépítések, az elektromos hálózatok vagy az autóipar felfutásának idején a beruházási csúcsok a GDP 2-3 százalékát is elérték, ami arra utalhat, hogy az AI-ciklus még jóval tovább növekedhet.

A legnagyobb kockázat ugyanakkor nem feltétlenül a finanszírozás oldaláról érkezik. Az elemzők szerint egyre több adatközpont-projekt csúszik, miközben a memóriachipek, az energiaellátás és a szakképzett munkaerő hiánya is korlátozhatja a kapacitásbővítést.

A Goldman szerint a növekvő beruházások továbbra is kedvezhetnek a félvezető-, hálózati, hűtéstechnikai és energiaszektor vállalatainak. Ugyanakkor arra is figyelmeztetnek, hogy az AI-infrastruktúrához kapcsolódó részvények közül több már jelentősen felértékelődött, így nő a volatilitás és az esetleges korrekció kockázata.

A bank szerint egyelőre kevés bizonyíték van arra, hogy az AI széles körben látványos termelékenységjavulást hozott volna. Bár a vállalatok 54 százaléka említette az AI-t az első negyedéves gyorsjelentések során, mindössze 11 százalékuk számszerűsítette a termelékenységi előnyöket, és csupán 2 százalékuk mutatott be konkrét eredményhatást. Ez arra utal, hogy a vállalatok jelenleg sokkal gyorsabban költenek AI-ra, mint amilyen tempóban annak pénzügyi haszna megjelenik az eredményekben.

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