Indul a világbajnokság - A profik bemondták, melyik részvényt kell most venni

Ma kezdődik a 2026-os FIFA-világbajnokság, ami várhatóan minden idők legnagyobb sportfogadási eseménye lesz.
A bővített formátum negyvennel több meccset jelent a 2022-es világbajnoksághoz képest, ráadásul az észak-amerikai időzónák is sokkal kedvezőbbek a fogadók számára. Elemzők szerint a globális fogadási forgalom meghaladhatja az 50 milliárd dollárt, ami jelentős növekedés a 2022-es katari torna 35 milliárd dolláros volumenéhez képest.
A Wall Street szerint már most látszik, ki lesz az egyértelmű nagy nyertes, legalábbis a tőzsdéken:
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