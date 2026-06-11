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Indul a világbajnokság - A profik bemondták, melyik részvényt kell most venni

Portfolio
Ma elrajtol a 2026-os FIFA-világbajnokság, és ezúttal nem csak a pályán lehetnek történelmi pillanatok: a torna minden idők legnagyobb sportfogadási eseményévé válhat, a tét pedig a tőzsdén is óriási. A bővített mezőny, a 2022-es katari vb-hez képest negyvennel több mérkőzés, valamint az észak-amerikai időzónák miatt soha nem látott fogadási aktivitás jöhet, elemzői becslések szerint akár 50 milliárd dollárt is meghaladó globális forgalommal. A Wall Street pedig már most kiszúrta, melyik vállalat lehet ennek az óriási pénzáramlásnak a legnagyobb tőzsdei nyertese.

Ma kezdődik a 2026-os FIFA-világbajnokság, ami várhatóan minden idők legnagyobb sportfogadási eseménye lesz.

A bővített formátum negyvennel több meccset jelent a 2022-es világbajnoksághoz képest, ráadásul az észak-amerikai időzónák is sokkal kedvezőbbek a fogadók számára. Elemzők szerint a globális fogadási forgalom meghaladhatja az 50 milliárd dollárt, ami jelentős növekedés a 2022-es katari torna 35 milliárd dolláros volumenéhez képest.

A Wall Street szerint már most látszik, ki lesz az egyértelmű nagy nyertes, legalábbis a tőzsdéken:

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