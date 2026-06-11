Megjött az első elemzői követés a SpaceX-re!

Az Oppenheimer "felülteljesítő" minősítéssel látta el a SpaceX részvényeit, és 190 dolláros célárfolyamot határozott meg, ami közel 41 százalékos felértékelődési potenciált jelent a 135 dolláros kibocsátási árhoz képest.
A brókercég várakozása szerint az Elon Musk vezette vállalat piaci kapitalizációja 12-18 hónapon belül elérheti a 2500 milliárd dollárt, miközben a tőzsdei bevezetés során megcélzott vállalatérték 1750 milliárd dollár.
Timothy Horan elemző szerint a SpaceX az egyetlen olyan vertikálisan integrált mesterségesintelligencia-vállalat, amely egyszerre rendelkezik a szükséges tőkével, adatokkal, nagy nyelvi modellekkel, hardverrel, gyártási kapacitással és mérnöki szakértelemmel. Bár a fő bevételi forrást kezdetben a Starlink műholdas internetszolgáltatás biztosítja majd, idővel az xAI-t is magában foglaló AI-üzletág válhat a legmeghatározóbbá. Horan szerint a Teslával való esetleges egyesülés is elképzelhető, ám úgy véli, a két társaság egyelőre megmarad egyfajta kvázi vertikálisan integrált ökoszisztémaként a kedvezőbb tőkepiaci hozzáférés érdekében.
Nem sokkal később a New Street Research is megkezdte a papírok követését, és 165 dolláros, 12 hónapos célárfolyamot határozott meg. Ugyanakkor nem minden piaci szereplő osztja ezt az optimizmust,
a Morningstar például a hónap elején mindössze 780 milliárd dollárra értékelte a SpaceX-et,
ami még a tőzsdei bevezetés során megcélzott érték felét sem éri el. A Morningstar elemzői szerint ugyanis az xAI-t és az X közösségimédia-platformot magában foglaló MI-divízió kilátásai meglehetősen bizonytalanok.
A jegyzési konzorciumban részt vevő befektetési bankok, köztük a J.P. Morgan, a Goldman Sachs és a Morgan Stanley, a tőzsdei kibocsátást követő kötelező csendes időszak miatt egyelőre nem publikálhatnak elemzést. A konzorciumon kívüli brókercégekre ugyanakkor nem vonatkozik ez a korlátozás. Az Oppenheimer szakértője arra számít, hogy a piaci debütálást követően a jelentős lakossági érdeklődés és a várhatóan gyors indexbe kerülés miatt átmeneti keresleti-kínálati egyensúlyhiány alakulhat ki a részvények piacán.
Forrás: Reuters
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