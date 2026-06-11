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Őrület a SpaceX körül - Több mint 70 milliárd dollárnyi lakossági kereslet érkezett
Befektetés

Őrület a SpaceX körül - Több mint 70 milliárd dollárnyi lakossági kereslet érkezett

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Minden idők legnagyobb tőzsdei bevezetése felé tart a SpaceX. A Bloomberg értesülései szerint Elon Musk űripari vállalatának IPO-ja már több mint 70 milliárd dollárnyi lakossági jegyzési igényt vonzott, miközben a teljes kibocsátás mérete elérheti a 75 milliárd dollárt.

Hatalmas érdeklődés övezi a SpaceX közelgő tőzsdei bevezetését. A Bloomberg információi szerint

a lakossági befektetők már több mint 70 milliárd dollár értékben adtak le jegyzési megbízásokat,

miközben a teljes részvénykibocsátás mérete várhatóan 75 milliárd dollár lesz.

Amennyiben a tranzakció a jelenlegi formájában valósul meg, ez lenne minden idők legnagyobb IPO-ja, megelőzve a Saudi Aramco 2019-es, 29,4 milliárd dolláros tőzsdei debütálását.

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A források szerint a lakossági befektetők a kibocsátásban elérhető részvények legalább 20 százalékát kaphatják meg. Egy 75 milliárd dolláros tranzakció esetén ez mintegy 15 milliárd dollárnyi részvényt jelentene, vagyis a jelenlegi keresletnek csak töredékét tudná kielégíteni a vállalat.

Ez azért fontos, mert a kielégítetlen kereslet gyakran jelentős árfolyamemelkedést okoz a kereskedés első napjaiban. A SpaceX esetében ezt tovább fokozhatja Elon Musk rendkívül erős lakossági befektetői bázisa, amely korábban a Tesla részvényeit is kiemelkedő mértékben támogatta.

A Bloomberg szerint a SpaceX közel ezer intézményi befektetőtől is kapott ajánlatokat. A jelenlegi tervek szerint a részvények ára 135 dollár lesz, a kibocsátott részvények száma pedig 555,6 millió darab. Ez összesen

közel 75 milliárd dolláros tőkebevonást és mintegy 1,8 ezermilliárd dolláros vállalatértéket jelentene.

Ezzel a SpaceX a világ egyik legértékesebb tőzsdei vállalatává válna már a debütálás pillanatában.

A nemzetközi befektetők várhatóan a részvények kevesebb mint 10 százalékát kapják meg. A japán befektetők számára fenntartott keretet ugyanakkor nemrég 2 milliárd dollárról 2,5 milliárd dollárra emelték a rendkívül erős kereslet miatt.

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