Tűzveszély miatt egymillió autót hívnak vissza

Több mint egymillió Jeep tulajdonost figyelmeztetett a Stellantis, hogy bizonyos Wrangler és Gladiator modellek akár leállított állapotban is kigyulladhatnak egy elektromos hiba miatt. Az autógyártó arra kéri az érintetteket, hogy a javításig ne garázsban parkoljanak, hanem az épületektől távol hagyják járműveiket.

A Stellantis több mint 1 millió Jeep tulajdonost figyelmeztetett arra, hogy bizonyos Wrangler és Gladiator modellekben olyan elektromos hiba fordulhat elő, amely akár akkor is tüzet okozhat, amikor az autó le van állítva.

A visszahívás közel 1,1 millió darab, 2021 és 2025 között gyártott Jeep Wrangler és Jeep Gladiator járművet érint.

A probléma az elektromos-hidraulikus szervokormány rendszerének kábelezéséhez kapcsolódik. Egy esetleges vezetékhiba miatt a környező alkatrészek túlmelegedhetnek, ami szélsőséges esetben tüzet okozhat.

A különösen aggasztó az, hogy a meghibásodás a jármű leállított állapotában, sőt a gyújtás kikapcsolása után is bekövetkezhet. Emiatt a vállalat azt javasolja az érintett tulajdonosoknak, hogy a javításig ne garázsban tartsák autójukat, hanem épületektől és egyéb szerkezetektől távol parkoljanak.

A tulajdonosok július 9-től kapják meg az értesítő leveleket, és június 11-től ellenőrizhetik a jármű alvázszáma alapján, hogy érintettek-e a visszahívásban.

Ez már a második jelentős visszahívási ügy az amerikai autópiacon egy héten belül. Néhány nappal korábban a Ford adott ki figyelmeztetést egyes Ford Bronco Sport és Ford Maverick modellek tulajdonosainak futóművel kapcsolatos biztonsági aggályok miatt.

A Stellantis közölte, hogy az érintett Jeep modelleket díjmentesen átvizsgálják és kijavítják, ugyanakkor a végleges műszaki megoldás egyelőre még nem készült el. A vállalat jelenleg sem tudta pontosan meghatározni, mely alkatrészeket kell majd cserélni vagy módosítani.

A gyártó már 2023 és 2024 között vizsgálta egyes Jeep modellek kigyulladásáról szóló bejelentéseket, de akkor a probléma előfordulását ritkának ítélték, ezért lezárták az ügyet. Az év későbbi részében azonban új információk miatt ismét megnyitották a vizsgálatot, ami végül a mostani nagyszabású visszahíváshoz vezetett.

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