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Harmadszor vétózza meg a kriptoszabályozást az államfő Lengyelországban
Befektetés

Harmadszor vétózza meg a kriptoszabályozást az államfő Lengyelországban

Portfolio
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Karol Nawrocki lengyel államfő harmadszor is megvétózta a kriptovaluták szabályozásáról szóló törvénytervezetet, mivel a javaslat elmondása szerint nem vette figyelembe a korábban megfogalmazott kifogásait.

A lengyel parlament még májusban fogadta el a kriptopiaci törvényt, miközben az ország legnagyobb kriptotőzsdéjének összeomlása miatti botrány tovább mélyült, és heves viták alakultak ki az ágazat felügyeletének mértékéről.

A jogszabály az Európai Unió kriptoeszközök piacairól szóló rendeletét (MiCA) ültette volna át a nemzeti jogrendszerbe, amelynek alkalmazási határideje júliusban jár le.

Nawrocki csütörtöki nyilatkozatában hangsúlyozta, hogy támogatja a szektor szabályozását és a fogyasztóvédelmet, ám

a kormány figyelmen kívül hagyta az elnöki hivatal javaslatait.

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Az államfő ugyanakkor jelezte, hogy azonnal aláírja a törvényt, amint elvégzik rajta a szükséges módosításokat.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock

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