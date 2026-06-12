Harmadszor vétózza meg a kriptoszabályozást az államfő Lengyelországban

A lengyel parlament még májusban fogadta el a kriptopiaci törvényt, miközben az ország legnagyobb kriptotőzsdéjének összeomlása miatti botrány tovább mélyült, és heves viták alakultak ki az ágazat felügyeletének mértékéről.
A jogszabály az Európai Unió kriptoeszközök piacairól szóló rendeletét (MiCA) ültette volna át a nemzeti jogrendszerbe, amelynek alkalmazási határideje júliusban jár le.
Nawrocki csütörtöki nyilatkozatában hangsúlyozta, hogy támogatja a szektor szabályozását és a fogyasztóvédelmet, ám
a kormány figyelmen kívül hagyta az elnöki hivatal javaslatait.
Az államfő ugyanakkor jelezte, hogy azonnal aláírja a törvényt, amint elvégzik rajta a szükséges módosításokat.
Forrás: Reuters
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