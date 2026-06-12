Kilövésre felkészülni! Tőzsdetörténelmet írnak ma a piacokon

Pirossal volt beírva a mai nap sok befektető naptárába, ma debütál ugyanis a tőzsdén a SpaceX, méghozzá minden idők legnagyobb részvénykibocsátásával. Az IPO körül hatalmas hype alakult ki, a tőzsdei rajt után azonban rövid távon nem feltétlenül a nagy űripari vízió, hanem a piaci mechanika mozgathatja az árfolyamot. Kevés részvény válik kereskedhetővé, miközben a lakossági befektetők, a nagy intézményi szereplők és az indexkövető alapok is ugyanarra a szűk kínálatra mozdulhatnak rá. Ez könnyen látványos árfolyammozgásokat okozhat az első kereskedési napokban, ezért megnéztük, milyen tényezők hajthatják, vagy éppen fékezhetik a SpaceX-részvényeket a kibocsátás után.

Tőzsdére lép a SpaceX

Elérkezett a nagy nap, ma minden idők legnagyobb tőzsdei bevezetése keretében piacra lép a SpaceX. Korábban darabjaira szedtük a céget, és megnéztük azt is, hogy a független elemzők milyen értékelési keretrendszerben próbálják meghatározni a vállalat valódi értékét. A fundamentumokon túl azonban számos egyéb tényező is szerepet játszik abban, hogy végül mekkora siker, vagy bukás lesz az IPO.

A SpaceX részvényeivel ma indul a kereskedés a Nasdaqon, a kibocsátási ár 135 dollár, ami nagyjából 1,77 ezer milliárd dolláros vállalatértéket jelent. A cég legalább 75 milliárd dollárt von be, ami önmagában is rekordméretű tranzakció, miközben a Reuters szerint a befektetői kereslet már a kibocsátás előtt meghaladhatta a 250 milliárd dollárt, vagyis több mint háromszoros túljegyzés alakult ki.

Ez első ránézésre erős támaszt adhat az árfolyamnak, de az IPO utáni kereskedésben gyakran nem a kereslet abszolút mérete, hanem a kereslet és a ténylegesen elérhető részvénymennyiség aránya számít. A SpaceX esetében ez különösen fontos,